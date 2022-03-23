Тепер без Z, символа ворога та зла: MOZGI та БЕZ ОБМЕЖЕНЬ підкоригували назви

Зараз Z - набільш ненависна для українців літера / Фото: Instagram

Колись про всі події, які зараз переживає Україна через російське вторгнення, напишуть книги: про мужність українців та волю до перемоги, про лідерство президента, про те, як нам вдалося вибити окупанта з нашої землі. Це буде вже скоро, а поки що кожен із нас на своєму місці продовжує робити все до наближення перемоги. І одна з обговорюваних новин дня – те, що відомі групи вирішили прибрати ненависну зараз усім букву Z із назви. Це MOZGI GROUP та БЕZ ОБМЕЖЕННЯ.

Так, на своїй сторінці в інстаграм популярна українська рок-група з фронтменом Сергієм Танчинцем на чолі повідомила, що ухвалила рішення відмовитися від літери Z, оскільки це символ російського вторгнення, всіх найпідліших, низинних і жорстоких проявів.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стало БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Таке ж рішення ухвалили і в MOZGI GROUP, куди входить група компаній: MOZGI Entertainment, група MOZGI, MOZGI Wear та інші, в назвах яких раніше була присутня латинська Z. Дітища Олексія Потапенка та Ірини Горової не хочуть мати в логотипі символ зла та ворожої орди.

Судячи із коментарів, шанувальники вітають таке рішення колективів.

Нагадаємо, раніше Потап закликав білоруських солдатів не йти зі зброєю проти України.

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