Теперь не узнать: как изменился стиль дочери Джоли и Питта, которая передумала становиться мальчиком

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта передумала менять пол / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_
Шайло с детства находится под прицелом камер. Уже с трех лет она заявила своим родителям, что считает себя мальчиком. Шайло просила называть ее Джоном или Питером.
Дочь Питта и Джоли стриглась всегда под мальчика. На красные дорожки она выбирала мужские классические костюмы.
Шайло любит мужскую одежду. Ей нравится выглядеть как мальчишка, поэтому мы коротко стрижем ей волосы. Она считает себя одним из братьев, – говорила актриса.
Если Анджелина Джоли поддерживала во всем свою дочь, то, по слухам, Бред Питт был не в восторге от идеи Шайло сменить пол. Поговаривают, голливудские актеры не раз ссорились из-за этого вопроса.
Время шло, а стиль Шайло оставался прежним. В СМИ стали появляться слухи, что девочка все-таки приняла решения сменить пол и уже начала проходить гормональную терапию.
Но год назад в Сети стали замечать первые перемены стиля дочери Питта и Джоли, например, Шайло начала отращивать волосы. Правда, от мальчишеских нарядов не стала отказываться.
Однако в этом году дочь Джоли и Питта произвела фурор, когда вместе с семьей появилась на красной дорожке в длинном платье песочного цвета. Тогда критики не скупились на комплименты.
Спустя несколько дней Шайло вновь всех удивила – для очередного выхода на красную дорожку она выбрала черное мини-платье.
Анджелина Джоли и Брэд Питт пока не отвечают на вопрос, передумала ли их дочь менять пол.
Узнайте другие новости:
- Питт обеспокоен, что их с Джоли дети стали часто появляться на светских мероприятиях.
- Брэд Питт решил отказаться от личной жизни из-за судов с Анджелиной Джоли.