Тепер не впізнати: як змінився стиль доньки Джолі та Пітта, яка передумала ставати хлопчиком

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта передумала міняти стать / Фото: instagram.com/shiloh_joliepitt_
Шайло змалку перебуває під прицілом камер. Вже із трьох років вона заявила своїм батькам, що вважає себе хлопчиком. Шайло просила називати її Джоном чи Пітером.
Дочка Пітта та Джолі стриглася завжди під хлопчика. На червоні доріжки вона вибирала класичні чоловічі костюми.
Шайло любить чоловічий одяг. Їй подобається виглядати як хлопчик, тому ми коротко стрижемо їй волосся. Вона вважає себе одним із братів, – говорила актриса.
Якщо Анджеліна Джолі підтримувала у всьому свою дочку, то, за чутками, Бред Пітт був не в захваті від ідеї Шайло змінити стать. Подейкують, голлівудські актори неодноразово сварилися через це питання.
Час минав, а стиль Шайло залишався тим самим. У ЗМІ почали з'являтися чутки, що дівчинка таки вирішила змінити стать і вже почала проходити гормональну терапію.
Але рік тому в Мережі помітили перші зміни стилю дочки Пітта та Джолі, наприклад, Шайло почала відрощувати волосся. Щоправда, від хлоп'ячих нарядів не стала відмовлятися.
Проте цього року дочка Джолі та Пітта викликала фурор, коли разом із сім'єю з'явилася на червоній доріжці у довгій сукні пісочного кольору. Тоді критики не скупилися на компліменти.
Через кілька днів Шайло знову всіх здивувала – для чергового виходу на червону доріжку вона вибрала чорну мінісукню.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт поки не відповідають на запитання, чи передумала їхня донька міняти стать.
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