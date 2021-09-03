Тина Кароль больше не ведущая Танців з зірками

Тина Кароль ушла из "Танці з зірками". Ее заменит Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk, instagram.com/tanci1plus1

На презентации нового сезона " Танців з зірками" объявили, что проект попрощался с Тиной Кароль. Вместо нее второй ведущей шоу стала Иванна Онуфрийчук, которая в феврале этого года сыграла шикарную свадьбу на Мальдивах.

Напомним, что на этой неделе телеканал "Украина" покажет третий выпуск самого поющего шоу "Співають всі". О том, как прошел второй выпуск, мы рассказывали здесь.

Ведущей в голдрума в новом сезоне стала Иванна Онуфрийчук, – сообщается в Instagram проекта "Танці з зірками".

Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/stories/tanci1plus1

Отметим, что ранее Иванна Онуфрийчук уже появлялась на "танцах" в роли ведущей на балконе. А еще она неоднократно появлялась в эфирах НЛО TV (шоу "Без краватки") и "Украина 24".

Иванна Онуфрийчук уже появлялась на "Танцях з зірками" / Фото: пресс-служба

Не секрет, что многих поклонники Тины Кароль хотели бы ее видеть в качестве участницы "Танців з зірками", особенно после того, как в прошлом сезоне она станцевала с Юлией Саниной и Димой Жуком в одном из выпусков.

Возможно, зрителям приготовили сюрприз и Тина станет участницей шоу?

В День Независимости Украины, 24 августа, легендарный итальянский оперный певец Андреа Бочелли дал концерт в Киеве на Площади Конституции около Мариинского парка. Вместе с ним спела Тина Кароль.

Выступление Кароль многие в Сети раскритиковали – хотя Тина имеет сильный красивый голос, была заметна существенная разница между ней и мировым тенором.

Смотрите интервью с Иванной Онуфрийчук:

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