Тіна Кароль більше не ведуча Танців з зірками

Тіна Кароль вийшла із "Танці з зірками". Її замінить Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk, instagram.com/tanci1plus1

На презентації нового сезону "Танців з зірками" оголосили, що проєкт попрощався з Тіною Кароль. Замість неї другою ведучою шоу стала Іванна Онуфрійчук, яка в лютому цього року зіграла шикарне весілля на Мальдівах.

Нагадаємо, що на цьому тижні телеканал "Україна" покаже третій випуск найспівочого шоу "Співають всі". Про те, як пройшов другий випуск, ми розповідали тут.

Ведучою в голдрумі у новому сезоні стала Іванна Онуфрійчук, – повідомляється в Instagram проєкту "Танці з зірками".

Юрій Горбунов та Іванна Онуфрійчук / Фото: instagram.com/stories/tanci1plus1

Зазначимо, що раніше Іванна Онуфрійчук вже з'являлася на "танцях" у ролі ведучої на балконі. А ще вона неодноразово з'являлася в ефірах НЛО TV (шоу "Без краватки") і "Україна 24".

Іванна Онуфрійчук вже з'являлася на "Танцях з зірками" / Фото: прес-служба

Не секрет, що багато шанувальників Тіни Кароль хотіли б її бачити в якості учасниці "Танців з зірками", особливо після того, як в минулому сезоні вона станцювала з Юлією Саніною та Дімою Жуком в одному з випусків.

Можливо, глядачам приготували сюрприз і Тіна стане учасницею шоу?

У День Незалежності України, 24 серпня, легендарний італійський оперний співак Андреа Бочеллі дав концерт в Києві на Площі Конституції біля Маріїнського парку. Разом із ним заспівала Тіна Кароль.

Виступ Кароль в Мережі розкритикували – хоча Тіна має сильний красивий голос, була помітна суттєва різниця між нею і світовим тенором.

Дивіться інтерв'ю з Іванною Онуфрійчук:

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