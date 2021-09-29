Тина Кароль чуть не задохнулась в подвале: Замотали мою голову в гипс, оно начало душить меня

Тина Кароль рассказала, как чуть не задохнулась / Фото: YouTube, instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль, которая недавно решилась на опасный трюк, призналась, что однажды чуть не задохнулась. Для одного из номеров концерта знаменитость решила сделать всем танцовщицам силиконовые маски со своим лицом, чтобы они были похожи друг на друга. Привело это к непредсказуемым последствиям.

Об этом звезда рассказала на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы.

Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет и эта фигня деревянная. У меня случилась паника, – сказала Тина Кароль.

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Тогда звезда начала звать на помощь.

Они пришли, сказали, если снимем гипс, то не получится оттиск. Я дала понять, что мне все равно на оттиск, я задыхаюсь. Они разрезали, оттиск сделали. Лица получились уродливейшими. Мы отказались от этой идеи, – сказала певица.

Смотрите полное видео с рассказом Тины Кароль:

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