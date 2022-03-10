Тина Кароль пристыдила украинских артистов, выступавших в России до войны: "Было время трудное, вам было по*ую"

Тина Кароль осудила украинских артистов, выступавших до войны в России / Фото: instagram.com/tina_karol

Хотя Тина Кароль имена таких артистов называть не стала. Но, скорее всего, речь идет о Ани Лорак и Светлане Лободе , которые боятся прямо сказать в своих речах, кто стреляет по мирному населению в Украине и с какой стороны летят ракеты в наши города.

Кароль напомнила, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Но, не смотря на эти обстоятельства некоторые украинские артисты не отказались от гастролей в стране-агрессоре.

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Теперь, когда Россия напала на Украину, некоторые звезды остались без гастролей в России. И они решили активно высказываться о войне, выставляя жалостливые постики в соцсетях.

Кароль осудила таких артистов и посоветовала им "не отвлекаться от спасения своей заблудшей души".

В 2014 году выбрать свою страну было для артиста сложным шагом, как мы все помним. Немногим это стало под "силу". Было время трудное, вам было по*ую. Когда кончились российские концерты, наступило затруднение у вас. Уже некуда бежать. Перекраска зашкаливает! Делайте дела не для поста в Instagram, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – это народ. Он сам решит, где кто и чей! Слава Украине, – написала знаменитость.

Скриншот instagram/tina_karol

Напомним, также Регина Тодоренко побоялась сказать, что Путин убивает мирных украинцев и бомбит города

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Ранее Тина Кароль матом обратилась к Путину: "Я испепелю тебя! Берегись, х**ло!".