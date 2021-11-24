Тина Кароль представила видео на песню о судьбоносном звонке

Тина Кароль в новом mood-видео / Фото: instagram.com/tina_karol
Кароль продолжает удивлять поклонников изменениями в творчестве, также певица снялась для украинского Vogue. Сегодня, 24 ноября, на YouTube-канале певицы состоялась очередная премьера mood-видео к песне "Поцелуй на фарт".
Трек стал одним из четырех композиций, которые стали частью нового мини-альбома Тины "Двойной рай". По словам самой исполнительницы, она посвятила его одному из своих бывших возлюбленных и своей нынешней свободе.
Новое видео похоже скорее на подслушанный телефонный разговор, снятый на камеру. Стоит отметить, что клип был полностью снят одним кадром, что добавляет ему особой атмосферности.
Лук Тины в кадре явно навеян стилем 2000-х. Черное платье до колена с изящным вырезом в зоне декольте добавило сексуальности в минималистический образ.
Поклонники смогли сполна ощутить настроение в mood-видео, а эстетика и аура "нулевых" не оставили равнодушных среди "фантины"
- "Очень красивое видео, невероятна!"
- "Ощущение, что подсматриваешь"
- "Спасибо за теплое и красивое утро"
- "Видео, как всегда, невероятно эстетичное"
- "Пожар, очень сексуальный вайб"
- "Такая эстетика! Как всегда, очень нежно и сексуально"
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