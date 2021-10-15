Титул Мисс Украина Вселенная 2021 завоевала участница шоу Холостяк Анна Неплях

"Мисс Украина Вселенная" 2021 - Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/
Анна Неплях уже в декабре отправится представлять Украину на международном конкурсе красоты – "Мисс Вселенная 2021". Девушке 27 лет, она из города Днепр, была одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк"-10. Обычно конкурс проходит в США, но в этом году он состоится в Израиле.
За период подготовки к конкурсу "Мисс Украина Вселенная" участницы, по их словам, очень сблизились – вокруг царила дружелюбная атмосфера. Это неспроста, ведь организаторы старались выбирать финалисток не только по внешности, но и по характеру. Ранее о критериях отбора конкурсанток нам рассказала президент конкурса Анна Филимонова.
Также победительницами стали:
1-я вице-мисс – Виктория Апанасенко
2-я вице-мисс – Неля Попович
3-я вице-мисс – София Дорчинец
4-я вице-мисс – Юлия Семенихина
Кто был в жюри?
В этом году среди членов жюри были:
- Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр 2020
- Анастасия Шухнина, fashion-директор компании Domino
- Иванна Онуфрийчук, телеведущая, актриса и общественный деятель
- Дарья Белодед, украинская дзюдоистка, бронзовая призерка Олимпийских игр
- Ярослав Самойлов, психолог, блогер
- Ольга Компаниец, двукратная чемпионка мира WBPF в категории model physique
- Анна Филимонова, бьюти-эксперт, президент конкурса "Мисс Украина Вселенная"
- Юрий Сугак, главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист с 2008 года, ведущий медиа-тренер
Что известно о конкурсе "Мисс Украина Вселенная"?
Конкурс "Мисс Украина Вселенная" существует с 2006 года и ежегодно проходит в Украине под эгидой конкурса красоты "Мисс Вселенная". Его владельцами и организаторами являются крупная американская корпорация WME | IMG.
В 2019 году победительницей конкурса "Мисс Украина Вселенная" стала Анастасия Суббота.
Титул "Мисс Украина Вселенная 2020", решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", был передан "I вице-мисс Украина Вселенная 2010" киевлянке Елизавете Ястремской.
Девушка представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2020". В связи с пандемией COVID-19, проведение финала конкурса "Мисс Вселенная 2020" было перенесено на первую половину 2021 года. В этом году пока что не было известно о каких-либо изменениях на конкурсе из-за пандемии.
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