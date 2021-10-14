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Участница Мисс Украина Вселенная раскрыла два психологических трюка с зеркалом – берите на заметку

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
14 октября, 18:38
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Звезда проекта "Топ-модель по-украински" и участница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" Анастасия Панова является профессиональным коучем
Анастасия Панова, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная", раскрыла два психологических приема
Анастасия Панова, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная", раскрыла два психологических приема / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

В этом году финалистками конкурса "Мисс Украина Вселенная" стали 15 красавиц. Ранее директор конкурса уже рассказала нам, как участницы проходили отбор, а на этот раз одна из них поделилась с "Сегодня" психологическими приемами – они помогут вам стать более уверенными в себе.

Анастасия Панова известна многим по участию в реалити "Топ-модель по-украински". Сейчас помогает другим достигать своих целей – ранее она окончила Американскую академию коучинга.

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Девушка раскрыла два интересных психологических приема – для этого вам понадобится зеркало.

Не бойтесь улыбаться

По словам Анастасии, из-за ее модельного прошлого, она совсем не привыкла улыбаться, ведь часто для подиумов нужно держать "стронг-фейс", и чтобы даже глаз не дрогнул. Это красиво, но ведь с улыбкой идти по миру намного приятнее! Зато во время подготовки девушка почувствовала свободу и стала улыбаться на все 32!

Я всегда думала, что не умею улыбаться на камеру – я могу сделать фешн-лицо, открыть показ, но чтобы презентовать себя как личность, нужен посыл с улыбкой, и я к этому очень долго шла, чтобы не переборщить...Потому что иногда боюсь, что улыбка может быть неуместной, – призналась нам Панова.

Анастасия Панова
Анастасия Панова / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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По словам Анастасии, найти грань и не перестараться ей помогла режиссер-постановщик конкурса Ирина Дюденко.

Улыбаешься себе и разговариваешь с собой перед зеркалом – когда почувствуешь, что тебя все устраивает, можно переносить это на подиум, – говорит Анастасия.

Уверенность в себе

Всем девушкам, которые хотят стать более уверенными в себе, Анастасия посоветовала...жениться на самой себе!

Подходите к зеркалу и говорите: "Я беру тебя в жены, обещаю любить тебя, ценить, уважать, поддерживать". То есть произносите клятву самой себе. Можно даже кольцо взять! Ведь почему девушки несчастны? Потому что они ищут поддержку, уверенность и опору в мужчинах, а нужно – в себе! – поделилась Панова.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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