То, что сейчас слушают украинцы: не пропустите ТОП-10 треков Apple Music Украина

Песни в этом ТОП-листе отражают вкусы украинцев по состоянию на данный момент / Фото: pexels.com

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Фонд Развития Украинской Музыки призвал отказаться от российских фильмов и музыки, мы делимся еще одной новостью в контексте музыки. Ведь это инструмент, который помогает сохранять силы, возвращает вдохновение в борьбе с российскими оккупантами.

Apple Music каждый день обновляет свой рейтинг топовых треков в Украине. И, как вы увидите в списке далее, в плейлисте наших соотечественников стало больше песен на украинском языке, что не может не радовать.

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Фото: www.pexels.com

Возглавляет список качевый трек от группы "Мюсли" – "Вова, *баш їх", который сейчас буквально разрывает соцсети.

Мюслі UA – Вова, *баш їх Kalush Orchestra – Stefania KALUSH feat. Skofka – Додому MAX BARSKIH – Буде весна PROBASS HARDI – Доброго вечора Один в каное – У мене немає дому The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna MORGENSHTERN – 12 Jerry Heil – #ПОШТА Tom Odell – Another Love

Если вы еще не слышали, этот хит – это то, что поднимает боевой дух.

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