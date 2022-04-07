То, что сейчас слушают украинцы: не пропустите ТОП-10 треков Apple Music Украина

Песни в этом ТОП-листе отражают вкусы украинцев по состоянию на данный момент / Фото: pexels.com
Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Фонд Развития Украинской Музыки призвал отказаться от российских фильмов и музыки, мы делимся еще одной новостью в контексте музыки. Ведь это инструмент, который помогает сохранять силы, возвращает вдохновение в борьбе с российскими оккупантами.
Apple Music каждый день обновляет свой рейтинг топовых треков в Украине. И, как вы увидите в списке далее, в плейлисте наших соотечественников стало больше песен на украинском языке, что не может не радовать.
Возглавляет список качевый трек от группы "Мюсли" – "Вова, *баш їх", который сейчас буквально разрывает соцсети.
- Мюслі UA – Вова, *баш їх
- Kalush Orchestra – Stefania
- KALUSH feat. Skofka – Додому
- MAX BARSKIH – Буде весна
- PROBASS HARDI – Доброго вечора
- Один в каное – У мене немає дому
- The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna
- MORGENSHTERN – 12
- Jerry Heil – #ПОШТА
- Tom Odell – Another Love
Если вы еще не слышали, этот хит – это то, что поднимает боевой дух.
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