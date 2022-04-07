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То, что сейчас слушают украинцы: не пропустите ТОП-10 треков Apple Music Украина

Ирина Майстренко
7 апреля, 09:47
Следующая музыка звучит в наушниках украинцев, которые переживают нападении России на нашу страну

Песни в этом ТОП-листе отражают вкусы украинцев по состоянию на данный момент / Фото: pexels.com

Пока наши читатели обсуждали тот факт, что Фонд Развития Украинской Музыки призвал отказаться от российских фильмов и музыки, мы делимся еще одной новостью в контексте музыки. Ведь это инструмент, который помогает сохранять силы, возвращает вдохновение в борьбе с российскими оккупантами.

Apple Music каждый день обновляет свой рейтинг топовых треков в Украине. И, как вы увидите в списке далее, в плейлисте наших соотечественников стало больше песен на украинском языке, что не может не радовать.

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Фото: www.pexels.com

Возглавляет список качевый трек от группы "Мюсли" – "Вова, *баш їх", который сейчас буквально разрывает соцсети.

  1. Мюслі UA – Вова, *баш їх
  2. Kalush Orchestra – Stefania
  3. KALUSH feat. Skofka – Додому
  4. MAX BARSKIH – Буде весна
  5. PROBASS HARDI – Доброго вечора
  6. Один в каное – У мене немає дому
  7. The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna
  8. MORGENSHTERN – 12
  9. Jerry Heil – #ПОШТА
  10. Tom Odell – Another Love

Если вы еще не слышали, этот хит – это то, что поднимает боевой дух.

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Также смотрите ТОП-лист песен про Украину, которые вернут веру в светлое будущее.

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