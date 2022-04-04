Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Грэмми-2022

Go_A в Италии

Хоск с нами

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Фонд Развития Украинской Музыки призвал отказаться от российских фильмов и музыки

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 15:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появилось открытое обращение к СМИ, блогерам и просто украинцам, чтобы навсегда отказаться от российских фильмов и музыки, ведь они несут в себе рашистскую пропаганду и ядовитые месседжи
Больше нет никакой "русской культуры"
Больше нет никакой "русской культуры" / Фото: Facebook Фонда Развития Украинской Музыки

Напомним, недавно мы сообщали о том, что Минкульт готовит санкции 47 звездам, поддерживающим войну Путина в Украине. Теперь же появилась информация от Фонда Развития Украинской Музыки, который призывает отказаться от российских фильмов и музыки.

В Facebook Фонда Развития Украинской Музыки появилось следующее сообщение:

Реклама
Фото: Facebook – Фонд Розвитку Української Музики

Друзья, мы, работники и партнеры Фонда Развития Украинской Музыки, как и все украинцы, находимся в глубоком шоке от увиденного и пережитого за 40 дней войны. Окончательным доказательством, которое разрушает все мифы о "великой русской культуре" и "русских духовных скрепах", являются расстрелы мирных граждан в Буче, Ирпене, Гостомеле и еще десятках населенных пунктов нашей страны. Мародерство, насилие, военные преступления, вандализм, осквернение, грабеж и садизм – с сегодняшнего дня это синонимы к слову "русский" и к понятию "русская культура".

Влияние российского контента – разрушительно, ведь он является частью пропаганды и несет "отравленные ценности и садистские месседжи".

Мы уже убедились окончательно, что российские фильмы и музыка несут ядовитые программы поведения, отравленные ценности и садистские месседжи. Иначе нельзя объяснить поведение извергов-оккупантов, выросших под влиянием этой культуры и устроивших зверские расстрелы мирных граждан и мародерство в наших городах.

Они призывают СМИ навсегда прекратить трансляцию российских сериалов и фильмов, радиостанции и музыкальные телеканалы – изъять из своего эфира музыку российского происхождения, а блогеров - не использовать российскую музыку в своих социальных сетях.

Фонд также обращается к ВР, чтобы закрепить изменения на уровне закона:

Реклама

Обращаемся к депутатам Верховной Рады с призывом создать закон о квотировании украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов на уровне – не менее 50% эфирного времени. Просим инициативные группы, работавшие над законом о квотах 2016 года, усовершенствовать этот закон, провести работу над ошибками, которые привели к возможности манипуляций некоторыми радиостанциями и как следствие – саботажу закона о квотах (закон №3822-д "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании")

Документ подписали:

  • Президент Фонда Развития Украинской Музыки – Олег Ходачук
  • Глава Фонда Развития Украинской Музыки – Роман Муха
  • Лидер группы "Без обмежень" – Сергей Танчинец
  • Продюсер и телеведущий – Игорь Кондратюк
  • Музыкальный эксперт – Игорь Панасов
  • Программный директор Країна ФМ – Роман Давыдов
  • Член Президиума Фонда Развития Украинской Музыки – Сергей Евтушенко
  • Лидер группы "СКАЙ" – Олег Собчук
Фото документа – Facebook Фонд Развития Украинской Музыки

Полный текст обращения Фонда Развития Украинской Музыки можно прочитать по ссылке.

Эта инициатива была создана с единственной целью: больше никогда не допустить возможного насилия, убийств и мародерства со стороны взбешенного "русского мира".

Реклама

Также читайте, как Украину годами унижали в кино.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять