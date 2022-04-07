Те, що зараз слухають українці: не пропустіть ТОП-10 треків Apple Music Україна

Пісні у цьому ТОП-листі відображають смаки українців станом на даний момент / Фото: pexels.com

Поки наші читачі обговорювали той факт, що Фонд Розвитку Української Музики закликав відмовитися від російських фільмів та музики, ми ділимося ще однією новиною у контексті музики. Адже це інструмент, що допомагає зберігати сили, повертає натхнення у боротьбі з російськими окупантами.

Apple Music щодня оновлює свій рейтинг топових треків в Україні. І, як ви побачите у списку далі, у плейлисті наших співвітчизників побільшало пісень українською мовою, що не може не тішити.

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Фото: www.pexels.com

Очолює список качовий трек від гурту "Мюслі UA" – "Вова, *баш їх", який зараз буквально розриває соцмережі.

Мюслі UA – Вова, *баш їх Kalush Orchestra – Stefania KALUSH feat. Skofka – Додому MAX BARSKIH – Буде весна PROBASS HARDI – Доброго вечора Один у каноє – У мене немає дому The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna MORGENSHTERN – 12 Jerry Heil – #ПОШТА Tom Odell – Another Love

Якщо ви ще не чули, цей хіт – це те, що піднімає бойовий дух.

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Також дивіться ТОП-лист пісень про Україну, які повернуть віру у світле майбутнє.

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