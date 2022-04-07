Те, що зараз слухають українці: не пропустіть ТОП-10 треків Apple Music Україна

Пісні у цьому ТОП-листі відображають смаки українців станом на даний момент / Фото: pexels.com
Поки наші читачі обговорювали той факт, що Фонд Розвитку Української Музики закликав відмовитися від російських фільмів та музики, ми ділимося ще однією новиною у контексті музики. Адже це інструмент, що допомагає зберігати сили, повертає натхнення у боротьбі з російськими окупантами.
Apple Music щодня оновлює свій рейтинг топових треків в Україні. І, як ви побачите у списку далі, у плейлисті наших співвітчизників побільшало пісень українською мовою, що не може не тішити.
Очолює список качовий трек від гурту "Мюслі UA" – "Вова, *баш їх", який зараз буквально розриває соцмережі.
- Мюслі UA – Вова, *баш їх
- Kalush Orchestra – Stefania
- KALUSH feat. Skofka – Додому
- MAX BARSKIH – Буде весна
- PROBASS HARDI – Доброго вечора
- Один у каноє – У мене немає дому
- The Kiffness feat. Boombox – Oy U Luzi Chervona Kalyna
- MORGENSHTERN – 12
- Jerry Heil – #ПОШТА
- Tom Odell – Another Love
Якщо ви ще не чули, цей хіт – це те, що піднімає бойовий дух.
Також дивіться ТОП-лист пісень про Україну, які повернуть віру у світле майбутнє.
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