Тодоренко после признания о проблемах в браке уехала без Топалова и ребенка в Мексику

Регина Тодоренко отдыхает без семьи в Мексике / Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина не из тех звезд, кто редко говорит о своей личной жизни. Тодоренко недавно поделилась откровением о браке с Владом Топаловым. Телеведущая призналась, что пара была на грани развода, но им удалось сохранить отношения.
Сейчас Регина решила провести время одна в Мексике. Она поблагодарила мужа за то, что у нее есть такая возможность.
Благодарна за возможность улететь на край света без тревоги за сына. Ты потрясающий муж и надежный отец. Я таких еще не встречала, – написала телеведущая.
В комментариях некоторые стали обсуждать, почему Регина отдыхает без семьи. Тодоренко не стала игнорировать вопрос.
Потому что очень хочу именно так провести время сейчас
Напомним, ранее в СМИ начали обсуждать, что Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями во второй раз. По информации инсайдеров, телеведущая планировала поделиться со всеми радостной новостью в марте этого года.