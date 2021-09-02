Тодоренко умилила Сеть новым фото с подросшим сыном: Мамина копия

Регина Тодоренко опубликовала новое фото с сыном Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Несмотря на то что Регина Тодоренко активная работающая мама, которая участвует в различных проектах и вынуждена часто уезжать в командировки, телеведущая старается много времени уделять сыну Майклу. Вчера сын телеведущей пошел в детский сад. Об этом событии в своей семье Регина рассказала в Instagram.

Телеведущая призналась, что переживала, как пройдет адаптации ребенка. Регина тщательно готовила Майкла к важному этапу в его жизни. Мальчик привыкал к новому режиму, а также слушал увлекательные истории от мамы и папы об их временах в детском саду.

Хоть в начале Майкл и не очень хотел в садик. Он даже успел покапризничать. Но чуть позже Регина опубликовала фото с сыном и рассказала, что в итоге первый день прошел хорошо и у Майкла уже успел появиться друг.

Регина Тодоренко с сыном / Фото: instagram.com/reginatodorenko

В комментариях подписчики умилились новому фото Регины Тодоренко с сыном.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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