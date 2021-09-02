Тодоренко розчулила Мережу новим фото з підрослим сином: Мамина копія

Регіна Тодоренко опублікувала нове фото з сином Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна працююча мама, яка бере участь у різних проєктах і змушена часто виїжджати у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. Вчора син телеведучої пішов в дитячий садок. Про цю подію в своїй сім'ї Регіна розповіла в Instagram.

Телеведуча зізналася, що переживала, як пройде адаптації дитини. Регіна ретельно готувала Майкла до важливого етапу в його житті. Хлопчик звикав до нового режиму, а також слухав захоплюючі історії від мами і тата про їхні часи в дитячому садку.

Хоча спочатку Майкл і не дуже хотів у садок. Він навіть встиг повередувати. Але трохи пізніше Регіна опублікувала фото з сином і розповіла, що зрештою перший день пройшов добре і у Майкла вже встиг з'явитися друг.

Регіна Тодоренко з сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях підписники розчулилися новому фото Регіни Тодоренко з сином.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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