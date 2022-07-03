Тома Круза подловили в компании красивой брюнетки. Неужели новая пассия? (фото)

Поговаривают, что Том Круз больше не холостяк / Фото: Getty Images, Pinterest

Последние отношения Тома Круза закончились провально. В 2020 году он закрутил служебный роман с коллегой по фильму "Миссия невыполнимая-7" – Хейли Этвелл. Но ничего из этого не вышло. Месяц назад актеры решили остаться просто друзьями.

Том и Хейли вместе работали над фильмом "Миссия невыполнима 7" / Фото: Скриншот из видео

Реклама

После разрыва с Хейли Этвелл Том Круз, который кстати сегодня отмечает 60-летие, решил отвлечься и просто потусить на фестивале в центре Лондона. Актер пришел на концерт певицы Адель.

На мероприятии Том Круз появился не один. Как пишет Daily Mail, кинозвезда пришла на концерт с таинственной брюнеткой!

Том Круз и его загадочная подружка / Фото: The Daily Mail

Реклама

Пара выглядела очень счастливой. Они мило разговаривали, улыбались и позировали фотографам.

На тусовку 60-летний Том Круз надел узкие джинсы и приталенную черную футболку-поло, что подчеркивало его мускулистое телосложение. Дополнил образ замшевой курткой и черной маской. Его подружка была в расклешенных синих джинсах, кроссовках и розовом кардигане Gucci.

Том не изменяет своему стилю:) / Фото: The Daily Mail

Реклама

Как выяснилось, таинственная незнакомка – это менеджер Круза Маха Дахил. Однако, судя по фото, их точно связывает нечто большее, чем работа. Возможно, это хорошая подруга Тома или же новая избранница:) Фанатам остается лишь предполагать, что творится в личной жизни их кумира.

Говорят, что эта женщина – агент Тома / Фото: The Daily Mail

Отметим, Том Круз разошелся с Хейли Этвелл из-за пристального внимания к их паре. Влюбленные всячески пытались скрывать свои отношения. И им не нравилось, что каждый общий выход произвел такой фурор среди публики. Известно, что актриса уже не холостячка. Говорят, что 40-летняя Хейли закрутила роман с музыкальным продюсером.

Сам Том Круз ранее находился в серьезных отношениях с Мими Роджерс, Николь Кидман, Пенелопой Крус. Также он был женат на Кэти Холмс. Но после развода, с 2012 года актер не имел серьезных отношений.

У Круза и Холмс есть общая дочь Сури, которой недавно исполнилось 16 лет.

Кстати, недавно Дорофеева подтвердила роман с ресторатором Кацуриным. После развода с Дантесом, фанаты Нади давно подозревали, что ее с Мишей связывает нечто большее, чем дружба.