Тома Круза підловили у компанії красивої брюнетки. Невже нова пасія? (фото)

Подейкують, що Том Круз більше не холостяк / Фото: Getty Images, Pinterest

Останні стосунки Тома Круза закінчились провально. У 2020 році він закрутив службовий роман з колегою по фільму "Місія нездійсненна-7" – Гейлі Етвел. Але нічого з того не вийшло. Місяць тому актори вирішили залишитись просто друзями.

Том та Гейлі разом працювали над фільмом "Місія нездійсненна 7" / Фото: Скріншот із відео

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Після розриву з Гейлі Етвел Том Круз, який, до речі, сьогодні відзначає 60-річчя, вирішив відволіктись та просто порелаксувати на фестивалі у центрі Лондона. Актор прийшов на концерт співачки Адель.

На заході Том Круз з'явився не один. Як пише Daily Mail, кінозірка прийшов на концерт з таємничою брюнеткою!

Том Круз та його загадкова подружка / Фото: The Daily Mail

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Пара виглядала дуже щасливою. Вони мило розмовляли, посміхались та позували фотографам.

На тусовку 60-річний Том Круз одягнув вузькі джинси та приталену чорну футболку-поло, що підкреслювало його м’язисту статуру. Доповнив образ замшевою курткою та чорною маскою. Його подружка була у розкльошених синіх джинсах, кросівках та рожевому кардигані Gucci.

Том не зраджує своєму стилю:) / Фото: The Daily Mail

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Як з'ясувалось, таємнича незнайомка – це менеджерка Круза Маха Дахіл. Проте, судячи з фото, їх точно пов'язує щось більше, ніж робота. Можливо, це добра подруга Тома або ж і нова обраниця:) Фанатам залишається лише припускати, що коїться в особистому житті їхнього кумира.

Кажуть, що ця жінка – агентка Тома / Фото: The Daily Mail

Зазначимо, Том Круз розійшовся з Гейлі Етвел через пристальну увагу до їхньої пари. Закоханні всіляко намагались приховувати свої стосунки. І їм не подобалось, що кожен спільний вихід викликав такий фурор серед публіки. Відомо, що акторка вже не холостячка. Подейкують, що 40-річна Гейлі закрутила роман з музичним продюсером.

Сам Том Круз раніше перебував у серйозних стосунках із Мімі Роджерс, Ніколь Кідман, Пенелопою Крус. Також він був одружений з Кеті Голмс. Але після розлучення, з 2012 року актор не мав серйозних стосунків.

Круз та Голмс мають спільну доньку Сурі, якій нещодавно виповнилося 16 років.

До речі, нещодавно Дорофєєва підтвердила роман з ресторатором Кацуріним. Після розлучення з Дантесом, фанати Наді давно підозрювали, що її з Мішею пов'язує щось більше, ніж дружба.