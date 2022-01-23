Тоня Матвиенко хотела бросить Арсена Мирзояна: "Он сказал, что готов все менять"

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о личной жизни. / Фото: Instagram

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже около 10 лет. У певца есть два сына от первого брака, а у артистки – дочь от предыдущих отношений. Они также воспитывают общего ребенка – дочь Нину.

В интервью "Сегодня" супруги рассказали о конфликтах, что их раздражает в отношениях, романтике и на кого похожа их дочь. Отметим, что они отвечали на одни и те же вопросы, при этом не слышали ответа друг друга. Это будет очень интересно

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Арсен и Тоня счастливы и очень любят друг друга. Однако в каждой бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Как оказалось, что мужа, что жену раздражают некоторые черты характера.

Мирзоян признался, что его любимая внимательная, она не упустит момент. По его словам, самая главная черта – это то, что она двигает его вперед и держит в тонусе. Впрочем, есть свои нюансы.

Все мы разные, и если бы мне что-нибудь не нравилось, я бы об этом говорил. Но на самом деле все не так фатально, что на меня это как-то влияет. На некоторые вещи уже могу закрывать глаза, потому что менять друг друга до конца нельзя. У каждого должна быть своя личная страница и, так сказать, скелеты в шкафу. Мне все подходит, я просто знаю, что оно есть, – объяснил певец.

Супруги рассказали о чертах характера друг друга. / Фото: Instagram

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В то же время Матвиенко отметила, что ее муж щедрый, веселый, спокойный и страстный. Однако, как добавила Тоня, иногда Арсен может быть упрямый, и это очень мешает. А еще, как добавила смеясь артистка, муж любит поспорить, а это раздражает.

О романтике, юморе и ссорах в отношениях

Одни отношения пар можно охарактеризовать, мол они держатся на шутках, другие – на романтике. А вот Тоня с Арсеном свои любовные связи описали несколько по-другому.

Арсен считает, что "романтика обязательно должна присутствовать, потому что иначе мы превратимся в "циников". А вот юмор, по его словам, только помогает разряжать какую-то ситуацию".

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Смотреть сквозь призму юмора на какие-то недоразумения – это нормально, я так и с друзьями своими живу. Я же не могу упрекать друга за что-то, поэтому пытаюсь его подкалывать, немного посмеяться и вызываю у него же самоиронию, поэтому я в принципе так стараюсь строить все какие-то наши недоразумения и относиться к этому больше как к юмору, – сказал нам певец.

А вот Тоня призналась, что они с Арсеном очень эмоциональная пара, однако без романтики тоже не обходятся.

Мы – это итальянская семья. У нас всегда все на грани. Иногда люди со стороны смотрят, а мы выясняем отношения – это нормально. Еще у нас романтические отношения, мы не стесняемся обниматься, целоваться.

О конфликте и расставании

У каждой парочки наступают периодически какие-то недоразумения, конфликты, и семья Мирзояна и Матвиенко не исключение. Мы поинтересовались у супругов, кто идет первым на примирение. По мнению Арсена, они оба с женой понимают, когда нужно остановиться в ссоре.

Это нужно чувствовать. На самом деле и Тоня, и я чувствуем, что наступает конфликтный момент, и тогда понимаем, что все, достаточно. Мы понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Здесь уже наперегонки – кто первый, – рассказал нам артист.

Между тем Тоня признается, что она часто выступает инициатором примирения.

Я иду по первой. Здесь нужна выдержка. Вот когда я не могу долго находиться в ссоре – я иду первая, а иногда я хочу Арсена проучить и, конечно, жду, чтобы он первым шел. Я могу сделать долгую паузу, не разговаривать – он не выдерживает и извиняется, – объясняет певица.

А вот думали ли супруги о расставании в момент конфликта? Мы попытались узнать и, как выяснилось, здесь тоже мысли разошлись. По словам Мирзояна, у них такого критического момента не было.

По его мнению, у всех пар случается какое-то отчуждение, но "как говорят: любовь это для молодых, а для тех, у кого отношения уже долго продолжаются – это не любовь, а судьба".

Поэтому мы так и к конфликтам относимся. Конфликты возникают, когда из нас кто-то сильно погружается в работу, и я чаще замечаю такие вещи. У меня песня "Маникюр" этому посвящена. Я сам для себя решил, что не стоит так сильно погружаться в работу и ставить ее на первое место, потому что на первом месте – это отношения мужчины и женщины.

Пара рассказала о конфликтах. / Фото: Instagram

Матвиенко делится, что с ее стороны была идея разойтись. Но, по ее словам, Арсен помогал и не отпускал ее.

Он сказал, что мы справимся. Я написала все, что мне не нравится в нем и наших отношениях. Потом он сказал, что готов на все – все менять. Я в тот момент видела, что он готов бороться за наши отношения и что я ему не безразлична.

О романтике и чувствах

Ну и, конечно, о романтике. У каждой парочки есть моменты так называемых "ми-ми-ми". Мы попытались выяснить, как выражают свои чувства друг к другу Тоня и Арсен.

Я постоянно дарю цветы, а Тоня постоянно просит меня, чтобы я пригласил ее на свидание. Я что-то придумываю, и мы потом смеемся, мол: "да, что-то не получается". Однажды купил билеты на концерт, пригласил Тоню, а его отменили, – с улыбкой вспоминает Мирзоян.

Также мы спросили у Арсена, какие сюрпризы преподносит для него любимая. По его словам, она держит его в стимуле.

Тоня в свою очередь рассказала, что она часто говорит мужу, что любит его. По ее словам, она "всегда за него переживает". Еще, как добавила артистка, она внимательна к его стилю и любит найти для него интересные вещи. А вот как же, по мнению Матвиенко, любимый проявляет свои чувства?

В принципе все, что у меня есть, – это благодаря ему. Не жалеет вкладывать финансы в мои женские нужды: на косметолога, массажиста, спортзал, и не говорит мне, мол, "зачем это тебе надо?". Обязательно дарит цветы просто так, без причины, завтраки приносит в постель, – делится с нами артистка.

Матвиенко и Мирзоян рассказали о романтике. / Фото: Instagram

А еще мы попросили вспомнить о романтичном свидании, которое было у Тони и Арсена. По словам Мирзояна, вся романтика у них в путешествиях.

Я знаю, что Тоня любит Нью-Йорк, и я бывает ей предлагаю улететь туда или куда уже выйдет. Я пишу своим знакомым в Америку и говорю им, что мы вздумали путешествовать, и предлагаю сделать концерт. Так мы и в Португалию летали. Мы совмещаем романтику с творчеством, то, что нам нравится.

А вот для Тони самый яркий был момент, когда Арсен делал предложение.

Это было эмоционально и, вероятно, сравнимо с рождением ребенка. У него был сольный концерт, я тогда сидела в зале и он начал сходить со сцены ко мне – это был просто шок. Он говорит, а я до конца не верила. Лишь как он встал на колено, я все поняла. У меня улыбка тогда не исчезала еще где-то сутки. Это было потрясающе.

О будущем дочери

Как известно, пара воспитывает маленькую дочь Нину. Мы поинтересовались, на кого девочка по характеру похожа: папа или мама? По словам Арсена, Нина от всех понемногу набирается: что-то в садике, что-то от родителей. Как добавил артист, чего-то конкретного пока нет, потому что она еще маленькая.

Иногда своим поведением она бывает похожа на старшую дочь Тони. Как говорится, нужно воспитывать наших детей, и они будут похожи на нас.

А вот Тоня считает, что дочь похожа и на папу, и на маму. По словам Матвиенко, Нина очень веселая, часто смеется, а еще спокойная и упрямая.

Пара воспитывает дочь Нину. / Фото: Instagram

Что касается будущего дочери, то его супруги видят по-разному. Арсен еще не знает, кем станет Нина. Ему кажется, что названий профессий, которыми будут овладевать дети, еще всех не существует.

А вот Тоня думает, что это обязательно связано с творчеством.

Она может быть музыкантом, но я ее не вижу певицей. Может быть продюсером. Сейчас она любит танцевать и очень быстро бегать. Мне кажется, что она может стать и спортсменкой, но я не хочу, – улыбаясь, говорит артистка.

Раньше мы писали, что Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко купили квартиру.