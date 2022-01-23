Тоня Матвієнко хотіла кинути Арсена Мірзояна: "Він сказав, що готовий все змінювати"

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розповіли про особисте життя. / Фото: Instagram

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом вже близько 10 років. У співака є двоє синів від першого шлюбу, а у артистки – донька від попередніх стосунків. Вони також виховують спільну дитину – донечку Ніну.

Арсен і Тоня щасливі й дуже кохають одне одного. Однак в кожній бочці меду завжди знайдеться ложка дьогтю. Як виявилось, що чоловіка, що дружину дратують деякі риси характеру.

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Мірзоян зізнався, що його кохана уважна, вчасна, вона не проґавить момент. За його словами, найголовніша риса, це те що вона рухає його вперед і тримає в тонусі. Втім, є свої нюанси.

Усі ми різні, і якби мені щось не подобалось, я б про це говорив. Але насправді все не так фатально, що на мене це якось впливає. На деякі речі вже можу закривати очі, тому що міняти один одного до кінця не можна. В кожного має бути своя особиста сторінка і, так би мовити, свої скелети в шафі. Мені все підходить, я просто знаю що воно є, – пояснив співак.

Подружжя розповіло про риси характеру один одного. / Фото: Instagram

Водночас Матвієнко зазначила, що її чоловік щедрий, веселий, спокійний і пристрасний. Проте, як додала Тоня, іноді Арсен може бути впертим і це дуже заважає. А ще, як додала сміючись артистка, чоловік любить посперечатись, а це часом дратує.

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Про романтику, гумор та сварки в стосунках

Одні стосунки пар можна охарактеризувати, мов вони тримаються на жартах, інші – на романтиці. А от Тоня з Арсеном свої любовні зв'язки описали дещо по-іншому.

Арсен вважає, що "романтика обов’язково має бути присутня, бо інакше ми перетворимось на "циніків". А от гумор, за його словами, тільки допомагає розряджати якусь ситуацію.

Дивитись крізь призму гумору на якісь непорозуміння – це нормально, я так і з друзями своїми живу. Я ж не можу дорікати другу за щось, тому намагаюсь його підколювати, трішки посміятись і викликаю у нього ж самого самоіронію, тому я в принципі так намагаюсь будувати всі якісь наші непорозуміння і ставитись до цього більше як до гумору, – сказав нам співак.

А от Тоня зізналась, що вони з Арсеном дуже емоційна пара, проте без романтики також не обходяться.

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Ми – це італійська сім’я. У нас завжди все на межі. Інколи люди з боку дивляться, а ми виясняємо стосунки – це нормально. Ще у нас романтичні стосунки, ми не соромимось обніматись, цілуватись.

Про конфлікт та розставання

У кожної парочки настають періодично якісь непорозуміння, конфлікти, і сім'я Мірзояна та Матвієнко не виключення. Ми поцікавились у подружжя, хто ж йде першим на примирення. На думку Арсена, вони обидвоє з дружиною розуміють, коли потрібно зупинитись сваритись.

Це треба відчувати. Насправді і Тоня, і я відчуваємо, що настає конфліктний момент, і тоді розуміємо що все, досить. Ми розуміємо, що ні до чого доброго це не приведе. Тут вже навипередки – хто перший, – розповів нам артист.

Тим часом Тоня зізнається, що вона часто виступає ініціатором примирення.

Я йду першою. Тут потрібна витримка. От коли я не можу довго перебувати у сварці – я йду перша, а інколи я хочу Арсена провчити і звичайно додавлю, щоб він першим пішов. Я можу зробити довгу паузу, не розмовляти – він не витримує і вибачається. Але так то я дуже швидко відходжу, – пояснює співачка.

А от чи думало подружжя про розставання у момент конфлікту? Ми спробували дізнатись і, як вияснилось, тут також думки розійшлись. За словами Мірзояна, у них такого критичного моменту не було.

На його думку, у всіх пар трапляється якесь відчуження, але "як то кажуть: любов це для молодих, а для тих, в кого стосунки вже довго тривають – це не любов, а доля".

Тому ми так і до конфліктів ставимось. Конфлікти виникають, коли з нас хтось сильно занурюється в роботу і я частіше помічаю такі речі. У мене пісня "Манікюр" цьому присвячена. Я сам для себе вирішив, що не варто так сильно занурюватись в роботу і ставити її на перше місце, бо на першому місці – це стосунки чоловіка та жінки.

Пара розповіла про конфлікти. / Фото: Instagram

Натомість Матвієнко ділиться, що з її боку була ідея розійтись. Але, за її словами, Арсен допомагав і не відпускав її.

Він казав, що ми справимось. Я написала все, що мені не подобається в ньому та наших стосунках. Потім він сказав, що готовий на все – все змінювати. Я у той момент бачила, що він готовий поборотися за наші стосунки, і що я йому не байдужа.

Про романтику та почуття

Ну, і звісно, про романтику. У кожної парочки є моменти так званих "мі-мі-мі". Ми спробували з'ясувати, як виражають свої почуття один до одного Тоня та Арсен.

Я постійно дарую квіти, а Тоня постійно просить мене, щоб я запросив її на побачення. Я щось вигадую і ми жартома потім сміємось, мов: "так, щось не виходить". Якось придбав квитки на концерт, запросив Тоню, а його скасували, – з усмішкою згадує Мірзоян.

Також ми запитали у Арсена, які сюрпризи робить для нього кохана. За його словами, вона тримає його в стимулі.

Тоня у свою чергу розповіла, що вона часто каже чоловіку, що любить його. За її словами, вона "завжди за нього переживає". А ще, як додала артистка, вона уважна до його стилю та полюбляє знайти цікаві речі. А от, як ж на думку Матвієнко, чоловік проявляє свої почуття?

В принципі все що я маю – це завдяки йому. Не жалкує вкладати фінанси у мої жіночі потреби: на косметолога, масажиста, спортзал і не потикає мені, мов "навіщо це тобі треба?". Обов’язково дарує квіти просто, без причини, сніданки приносить в постіль, – ділиться з нами артистка.

Матвієнко та Мірзоян розповіли про романтику. / Фото: Instagram

А ще ми попросили пригадати про найромантичніше побачення, яке було у Тоні та Арсена. За словами Мірзояна, вся романтика у них в подорожах.

Я знаю, що Тоня любить Нью-Йорк і я буває їй пропоную полетіти туди або куди вже вийде. Я пишу своїм знайомим в Америку і кажу їм, що ми надумали мандрувати і пропоную заразом зробити концерт. Так ми і в Португалію літали. Ми поєднуємо романтику з творчістю, те що нам подобається.

А от для Тоня найяскравіший був момент, це коли Арсен освідчувався.

Це було емоційно і, мабуть, можна порівняти з народженням дитини. У нього був сольний концерт, я тоді сиділа в залі і він почав сходити зі сцени до мене – це був просто шок. Він говорить, а я до кінця не вірила. Лише як тільки він встав на коліно, я все збагнула. У мене посмішка тоді не зникла ще десь добу. Це було неймовірно.

Про майбутнє донечки

Як відомо, пара виховує маленьку доньку Ніну. Ми поцікавились, на кого ж дівчинка за характером схожа: тата чи маму? За словами Арсена, Ніна від всіх по-трохи всього набирається: щось в садочку, щось від батьків. Як додав артист, чогось конкретного поки не має, бо вона ще маленька.

Часом своєю поведінкою вона буває схожою на старшу доньку Тоні. Як кажуть, треба не виховувати наших дітей, і вони все рівно будуть схожі на нас.

А от Тоня вважає, що донечка схожа і на тата, і на маму. За словами Матвієнко, Ніна дуже весела, часто сміється, а ще спокійна і вперта.

Пара виховує донечку Ніну. / Фото: Instagram

Щодо майбутнього доньки, то його подружжя бачить по-різному. Арсен ще не знає, ким стане Ніна. Йому здається, що назв професій, якими опановуватимуть діти, ще всіх не існує.

А от Тоня думає, що це буде обов’язково пов’язано з творчістю.

Вона може бути музикантом, але співачкою я її не бачу. Може бути продюсером. Зараз вона обожнює танцювати і дуже швидко бігати. Мені здається, що вона може стати і спортсменкою, але я не хочу, – посміхаючи каже артистка.

Раніше ми писали, що Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко купили квартиру.