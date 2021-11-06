Тоня Матвиенко показала редкостные снимки старшей дочери

Тоня Матвиенко со старшей дочерью Ульяной / Фото: Инстаграм

В браке с музыкантом Арсеном Мирзояном Тоня Матвиенко, которая призналась, что ее раздражает в супруге, родила дочку Нину. Это второй ребенок артистки, ведь в юношестве она забеременела от старшего ухажера и на свет появился ее первенец. С отцом девочки Тоня была вынуждена пожениться, но брак оказался несчастливым – постоянные недопонимания с обоих сторон привели к разводу.

Старшая дочь Матвиенко учится на режиссера и не любит публичность, поэтому крайне редко появляется как на людях, так и в профиле звездной мамы. Но сегодняшний день стал исключением, ведь девушка отмечает 23-летие, поэтому Тоня порадовала поклонников редкостными фотографиями дочери.

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/ Фото: Инстаграм

На снимках певица с Ульяной позируют на семейной фотосессии для глянцевого издания. Подписчики популярной артистки удивились их схожести и обратили внимание, что где дочь, а где мама – непонятно, такое ощущение, что это просто две подруги.

Хорошего тебе путешествия в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая ты уже взрослая, – трогательно подписала поздравительную публикацию Тоня.

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