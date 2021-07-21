Тоня Матвиенко замиксовала голос Нины Матвиенко и показала уникальные семейные видеоархивы

Тоня и Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Певица Тоня Матвиенко, которая показала семейное фото с детьми Арсена Мирзояна от первого брака, специально для своей мамы создала аудио работу. Звезда сделала микс, который объединила с семейными видеоархивами. На некоторых кадрах появляется и сама Тоня.
В последнее время звезды все больше демонстрируют свои фото без фильтров и показывают свою жизнь без приукрашивания. Это превратилось уже в глобальный тренд, который поддержали и украинки, которые позировали на изумительных снимках без макияжа.
Трогательным роликом Тоня Матвиенко поделилась в Instagram.
Вдохновившись треком Duck Sauce – Barbra Streisand, решила посвятить трек маме "Нина Матвиенко". Благодарна каждому, кто внес свой вклад и свое творчество в эту работу. На видео вся моя семья и я, – написала Тоня Матвиенко.
Поклонники узнали в маленькой танцующей девочке Тоню.
"Класс. На видео девочка, которая танцует, похожа на маленькую Нину. Это же вы, Тоня?", – спросили у певицы.
"Да, это я", – призналась Тоня Матвиенко.
Смотрите также в ролике, как Тоня Матвиенко и ее супруг Арсен Мирзоян формируют семейный бюджет:
Ранее Тоня Матвиенко вспомнила, как они с Арсеном Мирзояном расписались.