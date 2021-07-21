Тоня Матвієнко заміксувала голос Ніни Матвієнко і показала унікальні сімейні відеоархіви

Дочка української співачки Ніни Матвієнко представила незвичайне відео – вона заміксувала голос своєї мами в чарівний трек

Тоня і Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко, яка показала сімейне фото з дітьми Арсена Мірзояна від першого шлюбу, спеціально для своєї мами створила аудіороботу. Зірка зробила мікс, який об'єднала з сімейними відеоархівами. На деяких кадрах з'являється і сама Тоня.

Останнім часом зірки все більше демонструють свої фото без фільтрів і показують своє життя без прикрас. Це перетворилося вже в глобальний тренд, який підтримали й українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

Зворушливим роликом Тоня Матвієнко поділилася в Instagram.

Надихнувшись треком Duck Sauce – Barbra Streisand, вирішила присвятити трек мамі "Ніна Матвієнко". Вдячна кожному, хто вніс свій вклад і свою творчість в цю роботу. На відео вся моя сім'я і я, – написала Тоня Матвієнко.

Шанувальники дізналися в маленькій дівчинці, яка танцює, Тоню.

"Клас. На відео дівчинка, яка танцює, схожа на маленьку Ніну. Це ж ви, Тоня?", – запитали у співачки.

"Так, це я", – зізналася Тоня Матвієнко.

Скріншот Instagram

Дивіться також в ролику, як Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян формують сімейний бюджет:

Раніше Тоня Матвієнко згадала, як вони з Арсеном Мірзояном розписалися.