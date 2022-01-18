ТОП-5 удивительных детских фото Екатерины Кухар, которые вы не видели

Екатерине Кухар - 40! Как знаменитая балерина выглядела в детстве / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Сегодня звезде национальной оперы Украины и судье проекта "Танці з зірками" Екатерине Кухар – 40 лет.
В своем Instagram артистка, которую подозревали в беременности, опубликовала очень красивые кадры и написала, что 40 лет – "не такие уж и страшные".
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Танцевальная карьера Екатерины Кухар стартовала в раннем детстве. Она начала заниматься в пять лет и уже в 16 дебютировала в балете "Щелкунчик" на сцене Bunka Kaikan в Японии.
В интервью Кухар рассказывала, что сперва родители привели ее на гимнастику, но после первого занятия перевели на балет, потому что гимнастика юной Кате не понравилась.
А еще во время учебы Екатерину Кухар прозвали Дженнифер Лопес из-за слишком пышных, как для балерины, форм. Сейчас в это сложно поверить!
В училище юная Кухар сталкивалась с жесткими педагогами. Балерина рассказывала, что преподаватель могла оставить на коже студентки царапины, чтобы показать, какую мышцу необходимо задействовать во время движений или указать на лишний вес.
Свой первый гонорар Екатерина Кухар заработала в 14 лет во время учебы. Тогда она выиграла в конкурсе и получила тысячу долларов, что было большой суммой для ее семьи. Эти деньги Катя потратила на микроволновую печку, видеомагнитофон и куклу "Барби".
В 2020 году году Екатерина Кухар стала директором Киевского хореографического училища и рассказала, какую зарплату получает на этой должности.