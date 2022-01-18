ТОП-5 дивовижних дитячих фото Катерини Кухар, які ви не бачили

Катерині Кухар – 40! Яка знаменита балерина виглядала у дитинстві / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Сьогодні зірці національної опери України та судді проекту "Танці зі зірками" Катерині Кухар – 40 років.
У своєму Instagram артистка, яку підозрювали у вагітності, опублікувала дуже гарні кадри та написала, що 40 років – "не такі вже й страшні".
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Танцювальна кар'єра Катерини Кухар стартувала у ранньому дитинстві. Вона почала займатися у п'ять років і вже у 16 дебютувала в балеті "Лускунчик" на сцені Bunka Kaikan у Японії.
В інтерв'ю Кухар розповідала, що спочатку батьки привели її на гімнастику, та після першого заняття перевели на балет, бо гімнастика юній Каті не сподобалася.
А ще під час навчання Катерину Кухар прозвали Дженніфер Лопес через надто пишні, як для балерини, форми. Зараз у це важко повірити!
В училищі юна Кухар стикалася із жорсткими педагогами. Балерина розповідала, що викладачка могла залишити на шкірі студентки подряпини, щоб показати, який м'яз необхідно задіяти під час рухів або вказати на зайву вагу.
Свій перший гонорар Катерина Кухар отримала у 14 років під час навчання. Тоді вона виграла в конкурсі і здобула тисячу доларів, що було великою сумою для її сім'ї. Ці гроші Катя витратила на мікрохвильову пічку, відеомагнітофон та ляльку "Барбі".
У 2020 році Катерина Кухар стала директоркою Київського хореографічного училища та розповіла, яку зарплату отримує на цій посаді.