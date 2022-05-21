ТОП-7 песен Евровидения-2022, которые должны быть в вашем плейлисте – выбор редакции

Лучшие песни "Евровидения-2022" - добавьте их в плейлист / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Редакция сайта "Сегодня" предлагает вам подборку песен совершенно разных жанров – каждый здесь найдет то, что ему по душе.

В такое трагическое для Украины время правильная музыка в нужный момент может помочь пусть даже на миг отвлечься от реальности и совсем немного облегчить переживания, которые испытывает сейчас каждый украинец.

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Музыка вдохновляет, объединяет нацию, поднимает боевой дух, заставляет сопереживать...К слову, недавно мы уже делали подборку песен, которые украинские музыканты написали и выпустили в период полномасштабного вторжения РФ.

А теперь перейдем к трек-листу "Евровидения".

Kalush Orchestra – Stefania

Признаемся честно, некоторые в нашей редакции болели за Kalush еще на Нацотборе. Песня Stefania качает, вдохновляет, заставляет подпевать – а теперь она и вовсе стала вторым "гимном" Украины – ведь если изначально в песне "мама Стефания" была конкретным человеком, то сейчас это образ всей нашей страны.

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MARO – Saudade Saudade

Красивая и спокойная песня. Текст – и на английском, и на португальском. Трек называется Saudade, saudade. Это непереводимый португальский термин, обозначающий глубокое эмоциональное состояние ностальгической или глубокой меланхолической тоски по чему-то или кому-то. Судя по тексту, песня о расставании.

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Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Танцевальный и ну очень позитивный трек! "Дай волку банан, прежде чем он съест мою бабулю" - поют ребята из Subwoolfer.

Sam Ryder – SPACE MAN

Мощный вокал, приятная песня, яркий образ – Сэм Райдер стал чуть ли не новым национальным героем в родной Британии, завоевав второе место на "Евровидении". А еще он завоевал наши сердца, поэтому Space Man – это must have в нашем Eurovision-плейлисте.

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Корнелия Джейкобс заняла четвертое место в конкурсе, и не зря – достойная песня, интересный тембр голоса.

Ochman – River

Вокал и диапазон голоса польского исполнителя Ochman впечатляет! И песня красивая, будто саундтрек к новому фильму про Джеймса Бонда.

Mahmood & Blanco – Brividi

Нам кажется, или этих ребят недооценили? Mahmood и Blanco – Brividi еще задолго до конкурса завоевали симпатию у европублики. И хоть они заняли шестую позицию среди финалистов состязания, их трек Brividi продолжают слушать тысячи людей по всему миру.

Если вы вдруг пропустили "Евровидение-2022", тогда советуем просмотреть этот материал – собрали все самое интересное из финала конкурса.