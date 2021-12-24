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10 волшебных рождественских фильмов на выходные

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 17:48
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Атмосферные фильмы про Рождество и Новый год
Атмосферные фильмы про Рождество и Новый год / Фото: Netflix, Imdb.com

Недавно я публиковала 5 лучших новогодних фильмов с самыми популярными голливудскими актерами. В сегодняшней подборке уже 10 фильмов. Так что вам точно будет чем себя занять в ближайшие выходные дни.

"Рыцарь перед Рождеством" (2019)

Рождественская комедия о том, как рыцарь попадает из Англии 1334 года в Огайо 2019-го. Ему встречается одинокая школьная учительница Брук. По всем канонам сказок, пару ждет романтический твист и хэппи-энд. Но это не точно.

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"Рождественские хроники" (2018)

Во-первых, в The Christmas Chronicles Санту играет Курт Рассел, во-вторых фильм снял Крис Коламбус ("Один дома", "Гарри Поттер и философский камень"), а в-третьих – в 2020 году вышло продолжение этого фильма.

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"Замена принцессы" (2018)

Еще одна волшебная комедия о рождественском чуде. В фильме "Замена принцессы" главная героиня Стейси встречает девушку, очень похожую на нее. Они решают поменяться жизнями на несколько дней...

"Пара на праздники" (2020)

Главная героиня фильма ненавидит праздники, потому что за рождественским ужином с семьей ей то и дело напомнят об отсутствии парня. Слоан встречает Джексона, с которым заключает соглашение – они будут поддерживать дружеские отношения в течение года и встречаться только на праздниках.

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"Праздничный календарь" (2018)

Эбби работает фотографом и на Рождество приезжает в родительский дом, где получает в подарок адвент календарь. Позже героиня понимает, что он предсказывает будущее.

"Рождество на льду" (2020)

Кортни Беннет – экс-фигуристка, учит детей кататься на льду. Накануне Рождества выясняется, что мэр планирует закрыть его из-за проблем с финансированием, и традиционный рождественский карнавал не состоится… Кортни пытается спасти каток и знакомится с Ноем Тремблеем, который пытается справиться с потерей жены.

"Рождество в шоколаде" (2020)

Сэди бросил парень как раз по Рождество. Восстановить душевное спокойствие она решает в родном городке, куда отправляется на выходные. Приехав к родителям она узнает, что те продали семейные магазин шоколада и теперь девушка намерена отвоевать его у нового симпатичного владельца.

"Рождественская гармония" (2018)

После расставания с молодым человеком главная героиня, которую зовут Гармония, возвращается в свой родной город. Там она надеется пережить разрыв. По пути девушка знакомится с мужчиной, который помогает ей заново открыть для себя музыку и поверить в любовь.

"Рождество на двоих" (2019)

Кейт согласилась работать эльфом в магазине рождественских подарков. И это несмотря на то, что она находится в депрессивном настроении, а лучшим ее другом является бутылка алкоголя. Раз за разом она случайно встречает одного и того же парня. который меняет ее жизнь.

"Замок к Рождеству" (2021)

Богатая и известная писательница отправляется в Шотландию на Рождество, чтобы посмотреть на фамильный замок, который в итоге хочет выкупить. На месте она сталкивается с владельцем старинного поместья – сварливым герцогом, который испытывает терпение главной героини.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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