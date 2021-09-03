Три пары крыльев весом 10 кг: в новом сезоне Маски появится настоящая Фея

Представлен новый персонаж второго сезона "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Совсем скоро зрители телеканала "Украина" познакомятся с уникальной маской – изысканной и утонченной Феей.

Для второго сезона шоу-детектива "Маска" лучшие художники Украины разработали 20 уникальных персонажей, под костюмами которых спрячутся украинские знаменитости. Художница по костюмам Леся Патока признается – новые герои проекта по-настоящему удивят зрителей своими масштабами и красотой.

Одним из таких персонажей станет настоящая леди – хрупкая и обворожительная Фея.

Фея – самый крылатый персонаж второго сезона! У нее три пары огромнейших крыльев, общий размах которых 2,5 метра, а весят они больше 10 килограммов! – поделилась Леся Патока.

Персонаж второго сезона гипершоу "Маска" – Фея / Фото: телеканал "Украина"

По словам Леси Патоки, несмотря на миниатюрность и изысканность костюма, он был одним из самых сложных в разработке. Для пошива блестящего комбинезона художница заказала уникальную, инкрустированную камнями ткань, которую доставляли из Азии.

Наши мастера долго работали над этим костюмом. Особенность материала в том, что он меняет цвет в зависимости от освещения, что позволяет героине сиять как настоящей Фее, – рассказала художница.

Не менее интересным фактом стал тот, что во время разработки костюма мастера впервые работали с технологией 3D-дизайна.

Компания, с которой мы работали, сканировала голову артиста на 360 градусов, для того чтобы маска идеально села на лицо звезды. Но сама маска имеет абсолютно иные черты. На все это ушло 1,5 месяца. А затем мы с мастерами обрабатывали по специальным технологиям маску и украшали ее голову камешками и стразами. Могу назвать ее изобретением искусства, ведь мы вручную выложили больше 2000 страз, – поделилась Леся Патока.

В комбинезон Феи вшит корсет, с помощью которого можно уменьшить талию звезды на 15 см! А кто из знаменитостей спрячется под столь тяжелой и в то же время эффектной маской, зрители телеканала "Украина" узнают в новом сезоне шоу "Маска".

Напомним, что звездными судьями снова будут DZIDZIO, NK, Оля Полякова, Олег Винник, а также Андрей Данилко.

Судьи второго сезона гипершоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" работает над вторым сезоном мегапопулярного шоу "Маска" по международному формату The Masked Singer. Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

Смотрите репортаж с презентации проектов телеканала "Украина":

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