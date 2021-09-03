Три пари крил вагою 10 кг: у новому сезоні Маски з'явиться справжня Фея

Представлений новий персонаж другого сезону "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Зовсім скоро глядачі телеканалу "Україна" познайомляться з унікальною маскою – вишуканою і витонченою Феєю.

Для другого сезону шоу-детективу "Маска" кращі художники України розробили 20 унікальних персонажів, під костюмами яких сховаються українські знаменитості. Художниця з костюмів Леся Патока зізнається – нові герої проекту по-справжньому здивують глядачів своїми масштабами і красою.

Одним із таких персонажів стане справжня леді – тендітна і чарівна Фея.

Фея – найкрилатіший персонаж другого сезону! У неї три пари здоровенних крил, загальний розмах яких 2,5 метри, а важать вони більше 10 кілограмів! – поділилася Леся Патока.

Персонаж другого сезону гіпершоу "Маска" – Фея / Фото: телеканал "Україна"

За словами Лесі Патоки, незважаючи на мініатюрність і вишуканість костюму, він був одним із найскладніших у розробці. Для пошиття блискучого комбінезону художниця замовила унікальну, інкрустовану камінням тканину, яку доставляли з Азії.

Наші майстри довго працювали над цим костюмом. Особливість матеріалу в тому, що він змінює колір залежно від освітлення, що дозволяє героїні сяяти як справжній феї, – розповіла художниця.

Не менш цікавим фактом стало те, що під час розробки костюма майстри вперше працювали з технологією 3D-дизайну.

Компанія, з якою ми працювали, сканувала голову артиста на 360 градусів, для того щоб маска ідеально сіла на обличчя зірки. Але сама маска має абсолютно інші риси. На все це пішло 1,5 місяці. А потім ми з майстрами обробляли за спеціальними технологіями маску і прикрашали її голову камінчиками і стразами. Можу назвати її винаходом мистецтва, адже ми вручну виклали більше 2000 страз, – поділилася Леся Патока.

В комбінезон Феї вшитий корсет, за допомогою якого можна зменшити талію зірки на 15 см! А хто із знаменитостей сховається під настільки важкою і водночас ефектною маскою, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в новому сезоні шоу "Маска".

Нагадаємо, що зірковими суддями знову будуть DZIDZIO, NK, Оля Полякова, Олег Винник, а також Андрій Данилко.

Судді другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Чекайте на другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Дивіться репортаж із презентації проєктів телеканалу "Україна":

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