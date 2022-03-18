Три раза делал предложение: история любви Дорофеевой и Дантеса

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сегодня стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись. Пара начала встречаться в 2011 году, а поженилась спустя четыре года, в 2015.

О том, где познакомились Владимир и Надя, и как певец делал девушке предложение целых три раза читайте в материале.

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Надя Дорофеева и Дантес: история знакомства

В 2011 году знакомство пары состоялось в поезде. Деталями Надя ранее делилась в интервью Life Сегодня.

"Мы познакомились с ним в поезде, когда ехали на совместный концерт. Я помню, что Вова вообще не обращал на меня внимания, поэтому я раньше остальных ушла в свое купе спать. Но спустя пару часов он резко открыл дверь в мое купе и сказал всего лишь одну фразу: "Надя, я женюсь на тебе". После чего сразу ушел", – рассказала Дорофеева.

По словам девушки, на следующий день они обменялись телефонами, чтобы позже встретиться и прогуляться в компании друзей и коллег. Однако этого не случилось: Надя уехала в другой город на гастроли, а Владимир ей так и не перезвонил.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Доминикане / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"На следующее утро я проснулась с единственным желанием, чтобы он мне написал. И ровно через пять минут я получила от него смс-ку со словами "Доброе утро". Уже через неделю мы стали жить вместе", – вспомнила Надя.

Предложение с третьей попытки

Владимир делала предложение Наде целых три раза. По словам девушки, в первый раз артист встал на колено спустя лишь три месяца после их знакомства. А второй – через полгода.

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"Через три месяца после знакомства Вова сделал мне первое шутливое предложение. Почему шутливое? Потому что кольцо он скрутил из проволоки от шампанского. Еще через полгода он снова сделал предложение, но тут все было серьезнее. Это случилось 15 января, когда мы были за городом. Вова устроил целый квест, который закончился в туалете…Собственно, именно там он и предложил мне выйти за него замуж", – поделилась Надя с Сегодня.Lifestyle.

Как призналась певица, на тот момент у пары не было возможности сделать "свадьбу мечты". Поэтому торжество состоялось лишь спустя четыре года.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Когда время пришло, я сказала Вове в шутку, что его предложение устарело. Поэтому ему пришлось делать предложение в третий раз, и оно было действительно сказочным, как в кино. Вова сделал его в прямом эфире на радио, в день рождения моей мамы. А мою реакцию сняли на видео подружки, которые были со мной рядом, но и параллельно в сговоре с ним. Это было безумно трогательно! И я рада, что этот момент сохранился не только в нашей памяти", – рассказала певица.

Свадьба Дорофеевой и Дантеса

В 2015 году Надя и Владимир сыграли шикарную свадьбу. Основным элементом декора на торжестве была лаванда и в оформлении места, где проходила церемония преобладал сиреневый цвет. Гостями свадьбы стали многие звезды шоу-бизнеса: Потап, Ирина Горовая, коллега Нади Позитив, из группы "Время и Стекло", Настя Каменских, Виталий Козловский, Катя Осадчая и многие другие.

Свадьба Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Муж Дорофеевой

Отметим, что Владимир Дантес стал популярным со времен участия в группе "ДиО. фильмы" с Вадимом Олейником, которая образовалась после участия ребят в шоу "Фабрика звезд-2". После того, как в 2015 году группа распалась Владимир на некоторое время ушел в затишье, начал карьеру ведущего, и, как считали поклонники, стал менее популярным, чем его жена. Спустя некоторое время в соцсетях и СМИ его начали упоминать, как "муж Дорофеевой", что, по мнению многих, могло обидеть Владимира. Но, обладая отличным чувством юмора, Дантес наоборот лишь посмеялся над этой ситуацией. Она даже завел видеоблог на YouTube, который так и назвал "Муж Нади Дорофеевой".

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сейчас Владимир Дантес возобновил свою карьеру певца. В сентябре 2019 года у него вышел хит "Теперь тебе 30", а в феврале 2020 – песня "Более или менее". Недавно артист презентовал свой сольный альбом.

Надя полностью поддерживает своего мужа и нередко признается, что очень гордится Владимиром. Пара часто публикует теплые слова в адрес друг друга и размещает в сети трогательные фото.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес: фото

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

О разрыве пара сообщила поклонникам в Instagram. И хотя о причине Надя и Вова пока молчат, оба подчеркивают, что сохранили теплые отношения.

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva/

Ранее Надя Дорофеева отреагировала на то, что попала в "черный список" артистов в россии.

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