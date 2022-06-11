"Тут она еще Таня": смотрите редкое архивное фото Тины Кароль с семьей

Тина Кароль показала архивное фото с родителями и братом / Фото: instagram.com/_fantina

Имя Тины Кароль при рождении – Татьяна Либерман. Сейчас певица и по паспорту давно Тина. Однако на фото, которое артистка показала в соцсети – она, как выразились ее фаны, еще Таня.

Недавно стало известно, что 67-летний отец артистки Григорий Либерман решил остаться на Родине и защищать ее от российских оккупантов.

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Тина Кароль с родителями и братом / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

На фан-странице артистки в Instagram поклонники Тині оставили десятки комментариев:

Здесь она еще Таня. Очень красивая семья. Пусть Бог всех хранит в эти трудные времена.

Красивые все, дружные и порядочные – Тина и семья.

Хорошо, пока все вместе, непобедимы!

Такие милые и родные!

Скриншот: Instagram

Сама Тина Кароль сейчас активно гастролирует по миру – она дает благотворительные концерты и рассказывает правду о войне на ее Родине. Звезда призналась, что не знает, когда увидит папу и всю семью и друзей.

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Там (в Украине – Ред.) живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их увидеть. Что они ощущают? Гнев и ужас. Но они продолжают жить, несмотря ни на что, – объяснила артистка.

Недавно Тина Кароль ездила в Японию и побывала в Хиросиме.