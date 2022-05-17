Тина Кароль встретилась с премьер-министром Японии и побывала в Хиросиме

Украинская певица находилась в Японии с миссией общественного посла. Звезда уже успела дать концерт и рассказать об ужасах, которые рашистские солдаты совершают в Украине

Тина Кароль несколько дней находилась в Японии с миссией общественного посла / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая пристыдила Григория Лепса за его поездку на Донбасс , встретилась с японским премьер-министром Фумио Кисидой в его официальной резиденции. Кроме того, артистка дала большую пресс-конференцию, где говорила о войне в Украине.

Во время встречи премьер-министр Японии выразил украинской звезде уважение за то, что она делает для Украины на культурном фронте.

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Япония, и я лично, воспринимаем эту ситуацию в Украине так, будто это произошло с нами, и с убеждением, что мы должны защищать мир. Япония стоит бок о бок с Украиной и работает с ней для достижения мира, — заявил Фумио Кисида.

В свою очередь Кароль поблагодарила премьер-министра за теплый прием и поддержку Украины.

Сегодня Украина стала щитом всего цивилизованного мира. Мы сдерживаем нападения бессмыслицы и смотрим как разрушаются наши города просто за то, что мы выбрали свободу. Наша страна выбрала самоидентификацию и я как артист – айдентика нации, ведь музыка — это тоже оружие, – объяснила знаменитость.

Певица на большой пресс-конференции / Фото: instagram.com/_fantina

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По словам Кароль, для нее эта встреча означает, что "в культурном смысле Япония и Украина рядом".

Я на фронте сохранения традиций, я на фронте сохранения культуры Украины, я никогда не думала, что такое горе придет в наш дом, – поделилась Тина Кароль.

Также артистка посетила Хиросиму, которая 77 лет назад была уничтожена атомной бомбой. По словам артистки, сегодня этот город – Хаб Мира, который испытал боль и страдания.

Артистка с мэром Хиросимы Хидехико Юдзаки / Фото: instagram.com/_fantina

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77 лет назад на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Эти взрывы были настолько страшными, что с тех пор больше никто в мире не решился применить ядерное оружие снова. Но сегодня Украине и Европе все чаще угрожают ядерным оружием. И это уже звучит как ультиматум для всего мира. Все должны понять, что мир не так велик, никто не имеет права шантажировать другого. Украина не отдаст свои территории, потому что это наш дом! , – отметила певица.

Тина Кароль призналась, что уверена – Украина победит и мы отстроим нашу страну. По словам певица, наша родина будет одной из самых влиятельных и лучших, потому что "таких смелых людей в центре Европы больше не найти".

Как известно, Тина Кароль прибыла в Японию по личному приглашению миллиардера Хироси Микитани – основателя Rakuten Group.

Отметим, что Тина Кароль уже долгое время ездит по Европе и Азии, привлекая внимание к войне в Украине и финансово поддерживая свою страну.

Так, в апреле певица выступила на открытии арт-выставки об Украине в итальянском городе.