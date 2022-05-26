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67-летний отец Тины Кароль добровольно пошел воевать на передовую: как приняла это певица

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 11:09
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Отец артистки Григорий Либерман в связи с возрастом мог уехать из страны по закону. Однако он решил остаться на Родине и защищать ее от российских оккупантов
Отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны
Отец Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны / Фото: instagram.com/tina_karol

Украину защищают от рашистских извергов не только профессиональные военные, бойцы ВСУ, но и звездные личности и гражданские люди. С первых дней полномасштабной войны в ряды украинской армии и теробороны вступили актер Андрей Фединчик , хореограф Дмитрий Дикусар, участники группы "Антитіла" и многие другие знаменитости. Также стало известно, что отец Тины Кароль пошел воевать, несмотря на свой возраст.

Во время своего визита в Канны, где Кароль познакомилась с котом Степаном , звезда дала интервью изданию Le Figaro, где рассказала, что ее отец добровольно вступил в ряды теробороны.

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Тина Кароль призналась, что она приняла выбор отца, однако тяжело это переживает.

Архивное фото: Тина Кароль с мамой, папой и братом
Архивное фото: Тина Кароль с мамой, папой и братом / Фото: instagram.com/_fantina

Мой отец мог покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко, – поделилась певица.

Отметим, Григорию Либерману 67 лет (общая мобилизация проводится от 18 до 60 лет, – Ред.), и он в связи с возрастом мог беспрепятственно уехать из страны. Но мужчина выбрал другой путь.

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Маленькая Тина Кароль с семьей
Маленькая Тина Кароль с семьей / Фото: instagram.com/_fantina

Сама Тина Кароль сейчас активно гастролирует по миру – она дает благотворительные концерты и рассказывает правду о войне на ее Родине. Звезда призналась, что не знает, когда увидит папу и всю семью и друзей.

Там живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их увидеть. Что они ощущают? Гнев и ужас. Но они продолжают жить, несмотря ни на что, – объяснила артистка.

Также Кароль отметила, что музыка это ее оружие. Она сейчас не планирует заканчивать этот важный тур и живет постоянно в движении.

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Так, недавно Тина Кароль ездила в Японию и побывала в Хиросиме. А еще раньше звезда прилетала в Венецию, где трогательно спела гимн Украины на открытии символической арт-выставки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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