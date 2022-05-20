У Алана Бадоева умерла мама: твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове

Алан Бадоев потерял мать / Фото: instagram.com/alanbadoev

На своей странице в Instagram Алан Бадоев, который ранее поделился впечатлениями о Буче, разместил черно-белый портрет матери – Бадоевой Антонины Ивановны, а также еще несколько кадров с мамой. Снимки Бадоев сопроводил трогательным сообщением:

Для всех близких Тонечка. Я принимаю это и всем сердцем, спасибо за безграничную любовь, которую подарила, которой научила. Мамочка ты была сильной, смелой, преданной, красивой и душой, и телом женщина. Твой нежный голос сейчас звучит у меня в голове. Как ты будила в школу. Как звала есть из окна седьмого этажа, пытаясь с улицы заманить домой. Как успокаивала в минуты моей слабости. Я помню все твои песни, под которые засыпал на руках. Я очень люблю тебя. Мамочка, ты подарила столько счастья и тепла, – пишет Бадоев.

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В комментариях к посту Алану выразили соболезнования тысячи его подписчиков, среди которых оказались и украинские знаменитости – певицы Джамала и Миша Романова, а также фотограф Соня Плакидюк.

Скриншот: Instagram

Позже Алан опубликовал еще один архивный снимок с мамой:

Маленький Алан Бадоев с мамой / Фото: instagram.com/alanbadoev

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Ранее Алан Бадоев раскритиковал Полину Гагарину за выступление на шабаше пропаганды в "Лужниках".