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У Алана Бадоева перевернулась жизнь с ног на голову после резни в Буче: "Это утопленные в крови мрази"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 14:13
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Режиссер едва сдерживал слезы, говоря об убитых рашистами невинных людях в Киевской области
Алан Бадоев пожалел, что считал себя "человеком мира"
Алан Бадоев пожалел, что считал себя "человеком мира" / Фото: instagram.com/alanbadoev

Весь мир шокирован тем, что оставил после себя циничный "русский мир" возле Киева – смерть, развалины и ужас. По этому поводу решил высказаться и клипмейкер Алан Бадоев.

Гуляя по пустой столице, Бадоев отметил, что никогда не мог себе представить всего того, что совершили русские оккупанты на нашей земле.

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Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят на улицах, продолжают жить. Но сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах. Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги, – эмоционально выразился режиссер.

Алан Бадоев назвал русских военных – абсолютными извергами и утопленными в крови мразями. Как отметил режиссер, такое зло обязательно должно быть наказано.

Кроме того, Бадоев пожалел, что раньше не делил людей на чужих и своих и считал себя "человеком мира".

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Дожив до 41 года, я никогда не делил людей на чужих и своих, для меня был важен талант, без границ, без национальностей и считал себя человеком мира. Как же сильно я ошибался, как много времени я потратил не туда, – написал Бадоев в соцсети.

Режиссер подчеркнул, что пока он жив – ежедневно будет исправлять эту ошибку и все свои силы будет направлять на то, чтобы никто в мире не забыл об этих днях войны.

Ранее мы сообщали о том, что у Макса Барских возросла ненависть к россиянам после зверств в Буче.

Анастасия Рогожинская
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