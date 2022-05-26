У Дантеса роман с Кацуриной? Фанаты заподозрили любовный четырехугольник

Владимира Дантеса подозревают в романе с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina
После слухов о романе Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным в Сети стали подозревать, что Владимир Дантес нашел утешения в Даше Кацуриной. Музыкант подогрел слухи и возможных отношениях с экс-супругой ресторатора неоднозначными поздравлениями с днем рождения.
Похоже, что такая теория очень вдохновила поклонников Дантеса, поэтому они стали искать доказательства романа певца с Кацуриной. И нашли!
В своих Instastories Дантес опубликовал фото на котором едва заметны ноги загадочной девушки.
Проведя небольшое расследование, фанаты узнали в ней Кацурину. По крайней мере, тату на ноге незнакомки и Даши оказалось ну очень похожим.
Тема уже облетела весь интернет, а особо креативные пользователи успели наснимать видео в TikTok.
@its_vlady# – vlady
К слову, у поклонников есть и другие доказательства близкого общения Кацуриной и Дантеса.
- "Шутки шутками, но в истории Даши мелькнул черный айфон с черным чехлом и угадайте у кого такой?"
- "А сториз у Даши, где ей Дантес машину заправляет?"
Такой поворот событий явно очень удивил публику. Кто-то считает что получилась "прикольная рокировка", ну а кто-то по-прежнему надеется на пару Дантес-Дорофеева.
- "Скучно однако людям, решили посвингерить"
- "Дорофеева была поярче"
- "Обожаю, рокировка века"
Как и полагается, современное расследование не обошлось без проверки подписок в соцсетях :) Фанаты быстро обнаружили, что Надя и Даша больше не подружки в Instagram.
@bestwowwow##### –
Пока никто из участников любовного четырехугольника не раскрывает всех подробностей отношений. Но недавно Дантес прокомментировал новый роман Дорофеевой с Кацуриным.