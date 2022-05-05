У маленького сына Илоны Гвоздевой случился ужасный приступ: ребенок захлебывался слюной!

Илона Гвоздева рассказала, что произошло с ее годовалым сыном Домиником / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Уже больше месяца Илона Гвоздева с дочерью, сыном и мамой находится в Италии. Их приютила итальянская семья.

На днях танцовщица испытала настоящий ужас. В Instagram Гвоздева объяснила, что у ее сына внезапно случился приступ плача, после которого он начал задыхаться собственной слюной.

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Недолго думая, я оказала первую помощь, при таких случаях действовала интуитивно и быстро! Все обошлось, но ночью ребенку снова стало плохо, и мы с Джанфранко (владелец дома, где мы проживаем) быстро среагировал на мою просьбу и мы поехали на поиски педиатрии, – рассказала хореограф.

Скриншот Instagram

Как объяснила Илона Гвоздева, они проживают в городке Ангвилара Сабация, где детская больница работает только днем и то, один раз в неделю – по четвергам.

Поэтому сначала поехали в Браччано – там врачи нас не приняли, потому что нет отделения детского. Нас направили в другой небольшой городок, который находится почти в 40 км от нашего проживания, – продолжила танцовщица.

Скриншот Instagram

Гвоздева объяснила, что прибыв в круглосуточную больницу, их сразу встретила дежурная медсестра, которая приняла все необходимые документы, проверила сертификат вакцинации, измерила сатурацию и затем принял педиатр.

Осмотр был сделан, меня выслушали, сделали ребенку тест на Covid, написали диагноз – ларингит , назначили курс лечения, написали адреса других врачей при необходимости, на первый день лечения дали лекарство и все это сделали бесплатно, – призналась танцовщица.

Сын и муж Илоны Гвоздевой на одной из семейных фотосессий / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Звезда также дала рекомендации украинцам, которые сейчас временно проживают за границей с детьми, как она.

Так, Гвоздева посоветовала заранее на всякий случай узнать все ближайшие отделения больниц и их время работы. Также сделать медицинскую страховку, и иметь номера служб такси.

Кроме того, хореограф говорит, что лучше перед выездом к врачу заранее написать текст и перевести его на язык страны, где находитесь, чтобы максимально точно и быстро дать специалисту понять проблему.

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Напомним, до войны Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. В начале марта рашисты разбомбили ее дом.

А недавно танцовщица рассказала, что оккупанты обстреляли символический автомобиль ее мужа.