У погибшей украинки Галины Хатчинс остался девятилетний сын (фото)

У Галины Хатчинс есть сын - что он нем известно / Фото: instagram.com/halynahutchins

Фотографии шокированного Алека Болдуина, который звонит кому-то после произошедшего на съемочной площадке, уж облетели Сеть. 63-летний актер добровольно дал показания следователям, полиция его отпустила.

Мы уже рассказывали о 42-летней женщине-операторе Галине Хатчинс, которую ранил Болдуин, в результате чего она скончалась в больнице.

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Погибшая была родом из Украины. Она училась в Киеве, но после переехала в США и жила в Лос-Анджелесе. О личной жизни Галины известно мало. У нее есть девятилетний сын Андрос. Фотографии с ним Хатчинс публиковала в соцсетях.

Галина Хатчинс с сыном в 2017 году / Фото: facebook.com/halyna.hutchins

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Кто отец мальчика и какие у него были отношения с Галиной – неизвестно.

Сын погибшей Галины Хатчинс – Андрос / Фото: facebook.com/halyna.hutchins

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Подробности случившегося

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен. Алек Болдуин стрелял из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами​​​.

В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу и сейчас находится в критическом состоянии, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. А критическом состоянии она была доставлена в больницу, где позднее скончалась от полученных ранений.

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