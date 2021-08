Убийца кинопроекта Секс в большом городе празднует юбилей

Саманта Джонс не появится в перезапуске "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Будущая звезда родилась 21 августа 1956 года в Ливерпуле в семье строителя и домохозяйки. Интерес к сценическому творчеству у Ким проявился еще в юном возрасте.

За более чем 45-летнюю карьеру, она снялась во многих известных проектах: "Полицейская академия","Манекен", "Призрак" и др. Но мировую известность и ряд престижных премий ей принесла роль Саманты Джонс из сериала "Секс в большом городе", все 6 сезонов которого можно посмотреть на OLL.TV.

На осень 2021 года запланирован выход нового сериала "And Just Like That", который расскажет о жизни героинь оригинальной комедийной мелодрамы спустя 20 лет. Уже известно, что новый проект обойдется без Саманты.

Ким отказалась от участия в съемках, ссылаясь на возраст (ведь она на 10 лет старше остальных участников) и нежелание портить полюбившийся фанатам образ. Именно из-за решения сегодняшней именинницы, создателям пришлось отказаться от съемок третьей части "Секс и город", являющегося полнометражным продолжением культового сериала.

Остается только гадать, как именно авторы выведут Саманту из дружной четверки. Звучат даже версии о гибели героини, но сами создатели поспешили успокоить фанатов, заявив, что если Ким передумает, то сможет это сделать во втором сезоне, на который уже получено добро от студии.

