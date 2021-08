Вбивця кінопроекту Секс і місто святкує ювілей

Саманта Джонс не з'явиться в перезапуску "Секс і місто" / Фото: Getty Images

Майбутня зірка народилася 21 серпня 1956 року в Ліверпулі в родині будівельника та домогосподарки. Цікавість до сценічної творчості у Кім проявилася ще в юному віці.

За більш ніж 45-річну кар'єру, вона знялася в багатьох відомих проєктах: "Поліцейська академія", "Манекен", "Привид" та ін. Але світову популярність й низку престижних премій їй принесла роль Саманти Джонс з серіалу "Секс і місто", всі 6 сезонів якого можна подивитися на OLL.TV.

На осінь 2021 року заплановано вихід нового серіалу "And Just Like That", який розповість про життя героїнь оригінальної комедійної мелодрами через 20 років. Уже відомо, що новий проєкт буде без Саманти.

Кім відмовилася від участі у зніманнях, посилаючись на вік (адже вона на 10 років старша за інших учасників) і небажання псувати образ, який так полюбити фанати. Саме через рішення сьогоднішньої іменинниці, творцям довелося відмовитися від знімань третьої частини "Секс і місто", яка є повнометражним продовженням культового серіалу.

Залишається тільки здогадуватися, як саме автори виведуть Саманту з дружньої четвірки. Лунають навіть версії про загибель героїні, але самі творці поспішили заспокоїти фанатів, заявивши, що якщо Кім передумає, то зможе це зробити в другому сезоні, на який вже отримано добро від студії.

Для українського глядача прем'єра новинки відбудеться на сервісі OLL.TV.

Раніше Сара Джессіка Паркер поділилася подробицями продовження серіалу "Секс і місто":

Також дивіться, як змінилися актриси "Секс і місто" через 23 роки.