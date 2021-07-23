Участник Чайфа потроллил российские СМИ: именно он "выгнал" из дома жену, избившую сына Пьехи

Недавно в СМИ появилась информация о том, что супруг женщины, избившей сына Стаса Пьехи, выгнал ее из дома. Оказалось, что журналисты случайно дозвонились не ему, а Владимиру Бегунову из группы "Чайф"

Владимир Бегунов разыграл журналистов, которые позвонили ему по ошибке / Фото: instagram.com/chaif_band

Об этой ситуации стало известно на странице группы "Чайф" в Instagram. Там участники легендарного коллектива пристыдили журналистов за то, что те не проверили контакты, перепутав номер телефона Владислава Безбородова, мужа избившей сына Пьехи женщины, и дозвонились Бегунову.

Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили! – пишут участники "Чайфа".

Появилась новая информация о женщине, которая избила сына Стаса Пьехи / Фото: скриншот, instagram.com/wolfieha

Музыканты посоветовали журналистам тщательно проверять базу контактов и имена.

Звоните пресс-секретарю или представителю персоны. Дайте нам возможность действительно уважать вас, а не только ради вежливой фигуры речи, – написали артисты.

Отметим, что ранее ряд российских СМИ сообщил, что Безбородов после конфликта якобы выгнал свою супругу из дома. Оказалось, что такой фейк распространял Бегунов.

Напомним, инцидент с сыном Стаса Пьехи произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга певца с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей.

Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

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