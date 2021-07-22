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Неизвестный мужчина обманул СМИ в скандале с сыном Пьехи: раздавал фейковые комментарии

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
22 июля, 14:10
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Недавно в СМИ появилась информация о том, что супруг женщины, которая набросилась на сына Пьехи, выгнал ее из дома. Оказалось, что журналисты дозвонились не тому человеку
Стас Пьеха с сыном
Стас Пьеха с сыном / Фото: instagram.com/wolfieha

Журналисты перепутали номера телефонов и позвонили не арбитру Владиславу Безбородову, чья супруга избила сына Пьехи, а незнакомому мужчине – от имени Безбородова тот раздавал комментарии СМИ. Об этом сообщает "СтарХит".

Тепрь понятно, что Безбородов не выгонял супругу из дома, и никаких официальных комментариев по поводу скандала он не дает. Журналисты связались с фейковым Безбородовым, на что получили следующий ответ:

Да-да, это я, Безбородов. Жена у меня истеричка, я ее выгнал из дома. Сейчас она в лесу живет, в палатке. Мне все сегодня звонят. Вы лучше контакты проверяйте, журналисты, – заявил мужчина.

Владислав Безбородов, российский футбольный арбитр
Владислав Безбородов, российский футбольный арбитр / Фото: spbdnevnik.ru

Напомним, что ранее Стас Пьеха показал новое видео с супругой Безбородова, которая избила сына артиста. На нем женщина утверждает, что "ее дети неприкосновенны", и что она "ударит любого за своего ребенка".

Напомним, инцидент произошел в коттеджном поселке недалеко от Санкт-Петербурга, где отдыхала экс-супруга Стаса Пьехи с их общим сыном. В соседний дом заехала cупруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина с детьми. Петя подружился с одним из соседских детей.

Ирине не понравилась эта дружба, и она запретила сыну Стаса Пьехи общаться с ее детьми. Мальчик обиделся и проткнул надувной бассейн Безбородовых. Этот поступок разозлил супругу Безбородова, и она подняла руку на Петю и его бабушку. Мальчик получил многочисленные травмы.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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