Участника российской группы не пустили в Украину: "Ну все, остались без хорошей музыки" (видео)

Гитаристу группы "город 312" запретили въезд в Украину сроком на три года / Фото: facebook.com/Gorod312

Государственная пограничная служба Украины сегодня утром в Борисполе задержала гражданина РФ и гитариста группы "город 312" Александра Ильчука.

Установлено, что музыкант неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, чтобы поиграть там на фестивалях.

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На вопрос, когда он последний раз посещал АР Крым, Александр Ильчук отвечал, что не помнит и путался в годах, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Украину Ильчук прилетел из РФ через Стамбул. По его словам, он хотел принять участие в "творческом проекте". Теперь этого не произойдет – его отправили назад.

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Ну все, остались без хорошей музыки, – сказал российский гитарист.

За нарушение норм украинского законодательства Александр Ильчук также получил запрет въезд в Украину сроком на три года.

Справка о группе "город 312"

Российская группа из города Бишкек получила популярность в начале 2000-х. Самые известные песни коллектива – "Останусь", "Вне зоны доступа", "Обернись". Песня "Останусь" стала саундтреком к фильму "Дневной Дозор". "город 312" снялись в нескольких фильма и сериале, где сыграли сами себя.

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Группа "город 312" / Фото: instagram.com/gorod_312

Вышеупомянутый гитарист Александр Ильчук, помимо работы в группе "город 312", работает с Верой Брежневой, "7Раса", "Lori!Lori!", а также преподает игру на гитаре.

Александру Ильчуку запретили въезд в Украину / Фото: instagram.com/il4uk

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