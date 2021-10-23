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Российскую поэтессу не пустили в Украину из-за поездок в Крым

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 октября, 15:45
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25-летняя поэтесса приехала в Украину из Испании. Во время проверки документов выяснилось, что она посещала оккупированный Крым в прошлом году
Алиса Денисова
Алиса Денисова / Фото: Facebook

Девушка не стала отрицать свою поездку в оккупированный Крым. Она ездила на отдых, добиралась поездом. Как пишет Интерфакс-Украина, речь идет о российской поэтессе Алисе Денисовой.

Алиса Денисова
Алиса Денисова / Фото: Facebook

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Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины, – сообщает Госпогранслужба Украины.

Напомним, список артистов, которым запрещен въезд в Украину, регулярно пополняется. Совсем недавно 14 российских актеров попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Все они приняли участие в съемках российского художественного фильма о военных действиях в Луганске.

Ранее певице Пелагее запретили въезд в Украину. Российская исполнительница неоднократно посещала оккупированный Крым с концертами.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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