Участники Евровидения-2022 носят желто-голубые ленты, чтобы поддержать Kalush Orchestra

Kalush Orchestra рассказали, как их поддерживают в Турине / Фото: instagram.com/Eurovision, Коллаж: Сегодня

Kalush Orchestra уже показали новые костюмы для финального номера на первой репетиции международного музыкального конкурса.

Напомним, "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. Представители Украины выступят в первом полуфинале.

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В рамках телемарафона Єдині новини #UAразом лидер Kalush Orchestra Олег Псюк и глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская рассказали о поддержке Украины, пишет Cуспільне.

Так, по их словам, участники "Евровидения" стараются выразить поддержку украинцам и даже носят желто-голубые ленты:

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Многие подходят, общаются, выражают поддержку Украине, люди связывают желто-голубые ленты в поддержку Украины.

Олег отметил, что ежедневно дает по 10-15 интервью разным мировым СМИ и рассказывает не только о "Евровидении", но и о ситуации в Украине, призывая людей помогать нам.

Согласно ставкам букмекеров в этом году у Украины есть все шансы снова получить победу на конкурсе "Евровидение". Песня Stefania продолжает набирать сотни прослушиваний и уже стала хитом среди пользователей соцсетей.

Мы писали, как реагируют в Европе на первое выступление Kalush Orchestra на сцене "Евровидения".