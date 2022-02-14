Угасшая звезда без Мишиной или новый жизненный этап? Эллерт – об уходе из "Квартала 95" и нынешних доходах

Александр Эллерт дал новое интервью / Фото: instagram.com/ellert_a

Известный украинский шоумер и сценарист Александр Эллерт дал весьма откровенное интервью Славе Демину для YouTube-канала "Слава+".

В ходе беседы оказалось, что Александр Эллерт по факту ушел из студии "Квартал 95".

Реклама

Александр Эллерт / Фото: instagram.com/ellert_a

Да, я полгода не хожу на работу в "Квартал". Полгода назад я попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили.... Пока что я не пишу "Кварталу".

Автору зарплату там не платят, но, по его словам, трудовая книжка с должностью "Автор-сценарист" продолжает лежать у "Квартала".

Но меня, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется немного. Так я решил. В тот момент мне хотелось вырваться немножечко из неких рамок. В любом случае, "Квартал" делает некие рамки для авторов, которые там работают. Поэтому на тот момент я захотел погулять.

Конечно же, ведущий не мог не спросить, с чего, собственно, теперь Александр Эллерт живет.

Реклама

Веду мероприятия, реклама в Инстаграме. Я перешел еще на такой уровень, как обучение. Я сделал офф-лайн мастер-класс для ведущих. В марте хочу сделать еще один.

Очевидно, у Александра все получается, ведь на вопрос о том, сколько он заработал в декабре, тот ответил – около 20 тысяч долларов.

Также многие хейтеры сейчас попрекают Эллерта в том, что после расставания с Ксенией Мишиной он стал терять популярность. Напомним, пара распалась, хотя, если верить шоумену, он не теряет надежды на то, что все образуется. Как бы там ни было, а в Сети говорят, что без Мишиной звезда Эллерта угасает.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / фото: СТБ

Да нет, то же самое, мне кажется, сейчас пишут и Ксю где-то, но не об этом. Угасает звезда? Не знаю, нет, я себя шикарно чувствую.

Больше откровений Александра Эллерта смотрите далее в видео.

Реклама

Напомним, широкой публике Александр Эллерт стал известен после участия в "Холостячке". Он сумел покорить Ксению Мишину, с которой они после проекта продолжили общение. Сейчас они уже не вместе. Также до этого вы могли видеть Эллерта в шоу "Рассмеши комика" и "Лиге смеха".

Также читайте, что звезды думают о Дне Валентина.