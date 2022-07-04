Угрожают и называют уклонистом: Владимира Остапчука преследует семья экс-супруги

Владимир Остапчук заявил о преследованиях со стороны семьи экс-жены / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/olenavoychenko

Последнее интервью Елены Войченко о проблемах с психикой у Владимира Остапчука не на шутку задело телеведущего. После громких заявлений он тоже не стал молчать и поделился неожиданными подробностями о бывшей супруги.

Как рассказал Остапчук в Instagram, Войченко "подключила" к конфликту и свою семью. Телеведущему написал в личные сообщения бывший тесть и эту переписку сложно назвать дружественной.

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Сергей Войченко, отец моей бывшей жены, угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей, – заявил Остапчук.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

В переписке отец Елены назвал шоумена уклонистом от службы в ВСУ. По его словам, Остапчук должен был отслужить в армии или отработать в селе, но нарушил закон и "нанес убытки государству".

Я не боюсь этих подонков. Но если что-то случится со мной – это дело рук Сергей Войченко и его сына Романа, – написал телеведущий. – Теперь вы понимаете, почему я молчал три года. Это страшные люди.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Также шоумен поделился фотографией своей мамы. По словам телеведущего, отец бывшей супруги заявлял, что не даст его родителям видеться с внуками и все время Эмилия и Эван проводили с семьей Войченко.

Кроме того, в Остапчук заявил про нападение. Шоумен прикрепил фото протокола за 26 июня 2020 года, в котором говорится о том, что Елена Войченко и ее отец скрывают от него общих с бывшей супругой детей и нарушают решение суда.

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Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее Остапчук уже припомнил экс-жене попытки суицида и ее брата-преступника.