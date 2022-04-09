Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию Оскар

Уиллу Смиту запретили появляться на "Оскаре" / Фото: Коллаж: Сегодня

Следующие десять лет Уилл Смит не сможет попасть на церемонию "Оскар". Хотя, очень сомневаемся, что он этого захочет после случившегося.

Напомним, 27 марта на 94-й церемонии вручения кинопремии Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит – она побрилась налысо из-за алопеции.

Реклама

Джада Пинкет-Смит борется с болезнью уже несколько лет / Фото: instagram.com/willsmith

В результате киноакадемия вынесла приговор Уиллу и запретила ему появляться на церемонии до 2032 года включительно, пишет СNBC.

Правление постановило, что в течение 10 лет, начиная с 8 апреля 2022 года, мистеру Смиту не будет разрешено посещать какие-либо мероприятия или программы Киноакадемии лично или виртуально, – говорится в заявлении президента академии Дэвида Рубина.

Уилл Смит согласился с решением. Ранее он также извинился перед Крисом Роком за свою выходку.

Реклама

Кроме того, знаменитый актер принял решение самостоятельно покинуть ряды Киноакадемии, отказавшись от членства. Любопытно, что в этом году, на этой церемонии, Уилл получил свою первую статуэтку "Оскар" в категории "Лучший актер года".

Самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.