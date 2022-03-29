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"Я вышел из себя и я был неправ": Уилл Смит извинился перед Крисом Роком и Академией за драку

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 08:46
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Актер раскаялся в содеянном
Актер раскаялся в содеянном / Фото: Getty Images

Одна из самых обсуждаемых новостей вчерашнего дня – драка на "Оскаре". Напомним, Уилл Смит на "Оскаре" влепил мощную пощечину другому актеру за жесткую шутку о жене. Но за каждый поступок есть своя цена. И практически сразу после церемонии появились слухи, что у Смита могут отобрать его первую в жизни статуэтку.

Это стало мотивацией или нет, мы не знаем, но Уилл Смит в инстаграм уже официально извинился перед Академией и Крисом Роком.

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Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым и непростительным. Шутки в мой адрес — часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, и я отреагировала эмоционально.
Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я вышел из себя и я был неправ. Я смущен, и мое поведение не свойственно человеку, которым я хочу быть. В мире любви и добра нет места насилию.
Я также хотел бы извиниться перед Академией, продюсерами шоу, гостями и всеми, кто смотрел церемонию всему миру. Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и семьей фильма "Король Ричард". Я глубоко сожалею, что мое поведение запятнало то, что во всем остальном было великолепным путешествием для всех нас. Я в процессе.

- говорится в послании Уилла Смита.

скриншот из инстаграм Уилла Смита

Вскоре будет понятно, подействовали ли извинения и не отберут ли у актера столь долгожданную статуэтку.

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Отметим, что актриса Шеннен Доэрти раскритиковала повышенное внимание к драке в момент, когда в Украине гибнут люди.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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