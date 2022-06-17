Украина не согласна с решением EBU перенести проведение Евровидения-2023 в другую страну

Евровидение 2023 - где состоится конкурс / Фото: instagram.com/Eurovision

После того, как EBU сообщил о своем решении передать право проведения конкурса другой стране, в Telegram-канале министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко появилось письмо – обращение к EBU, подписанное его имененм. Кроме министра письмо также подписали:

певица Руслана, победительница "Евровидения-2004";

лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк;

глава правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Несмотря на то, что в сообщении Европейского вещательного союза говорится, что все моменты были оговорены и обсуждались с "Суспільним", в сообщении, опубликованном Александром Ткаченко этот момент отрицается.

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Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждения возможностей других вариантов. Но считает, что имеет все основания для проведения дальнейших переговоров и нахождения совместного решения, которое будет удовлетворять все стороны. Мы честно выиграли "Евровидение – 2022" и выполнили все условия в указанные сроки относительно процесса согласования его проведения в Украине – предоставили ответы и гарантии по нормам безопасности и возможные места проведения конкурса.

Обращение также опубликовано и на английском языке.

Скриншот: Telegram

В письме говорится также о том, что Украина будет требовать дополнительных переговоров.

Будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейский языковой союз.

Напомним, солистка Go_A прокомментировала скандал с баллами жюри на "Евровидении".